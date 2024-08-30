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СпортНовостиФормула 1

Менеджер команды Уильямса считает Шумахера лишенным уникальности или необычных качеств.

 and  Ann Bradley
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Менеджер команды Уильямса считает Шумахера лишенным уникальности или необычных качеств.

Главный стратег Williams Джеймс Воулз объяснил, почему он выбрал Франко Колантино вместо Мика Шумахера после ухода пилота Логана Сержанта. "Мік бы справився хорошо", - заявил Воулз во время своего пресс-тура в Монце. Однако Шумахер, как и Колантино, находится в категории "хорошо, но не исключительно" - "нам нужно быть честными в этом отношении".

Существенное различие между 25-летним Шумахером, который был регулярным пилотом Haas в 2021 и 2022 годах, и четыре года моложе Колантино заключается в истории последнего с Williams. Колантино, который последнее время выступал в Формуле 2, "проехал тысячи кругов в нашем симуляторе". Он уже управлял машиной в свободной практике в этом году, и по данным, он показал значительный прогресс. Поэтому команда решила "вложиться в будущее, а не в другого пилота".

После того, как Williams уволил американца Сержанта после еще одного серьезного аварии в Зандвоорте на прошлых выходных, Шумахер, а также Колантино и Лиам Лоусон из Red Bull были serious претендентами на оставшиеся гонки. Для 2025 года в Williams уже подписаны Алекс Албон и Карлос Сайнс. Время Колантино, который привел с собой крупного спонсора, наконец-то пришло в первый ряд команды.

"Джеймс - умный парень. Он выбрал свои слова тщательно", - сказал босс Mercedes в моторспорте Тото Вольфф о своем бывшем главном стратеге Воулзе и защитил Шумахера: "Мік выиграл Формулу 2, 3 и 4. Он пострадал в окружении Haas. Мы еще не видели всего от него. Но каждая команда должна принимать лучшие решения для себя". Воулз заметил развитие в Мике Шумахере. Сын рекордного чемпиона мира Михаэля Шумахера "значительно улучшился по сравнению со своим временем в Haas". Шумахер - "способный пилот", который "выполнил выдающуюся работу для Alpine, Mercedes и McLaren".

Льюис Хэмилтон показал лучшее время, в то время как Андреа Кими Антонелли потерпел впечатляющую аварию на родине Ferrari в Монце (гонка в воскресенье в 15:00 по ЦЕТ на RTL и Sky и в прямом тикере на ntv.de). Хэмилтон, которого будут поддерживать тифози как пилот Ferrari в следующем году, был быстрее всех в 1:20.738 минуты в летнюю жару - но только на три тысячных секунды быстрее, чем пилот McLaren Норрис, который хотя бы с впечатляющей победой в Зандвоорте прошлой неделе вновь разжег интерес к чемпионату мира.

Оба претендента на титул - действующий чемпион Макс Ферстаппен в якобы все еще страдающем Red Bull и Льюис Хэмилтон - не смогли показать быстрый круг. Нико Хюлькенберг, с другой стороны, впечатлил седьмым местом в Haas. Аргентинец Франко Колантино, который заменил Сержанта в Williams вместо Мика Шумахера, финишировал на 17-м месте.

Основной темой пятничной практики в Формуле 1 был дебют 18-летнего итальянца Антонелли. Через десять минут его выступление внезапно закончилось из-за серьезной аварии, когда его серебристая стрела врезалась в стопку покрышек в повороте Пареbolика на высокой скорости.

Антонелли, которого теперь считают главным кандидатом на замену Хэмилтона в Mercedes, сразу же извинился. Подросток смог самостоятельно покинуть свой разбитый автомобиль.

Хотя Мик Шумахер показал улучшения со времен своего пребывания в Haas, Williams выбрал Франко Колантино из-за его обширного опыта в симуляторе и предыдущих практик с командой. Несмотря на победы Мика Шумахера в Формуле 2, 3 и 4 и его способности, продемонстрированные в Alpine, Mercedes и McLaren, знакомство Колантино с Williams дало ему преимущество для будущих инвестиций команды.

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