- Менеджер города, Гвардиола, выразил заинтересованность в перенаборе Гюндогана.

Возвращение Илкая Гюндогана в «Манчестер Сити» не исключено. По данным эксперта по трансферам Фабрицио Романо, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал «зеленый свет» возвращению немецкого ветерана. Согласно множеству источников, «Барселона» планирует продать Гюндогана этим летом.

Гвардиола, похоже, заинтересован в повторном подписании 33-летнего полузащитника. Первые переговоры с лагерем Гюндогана состоялись в понедельник, и переговоры все еще продолжаются. Окончательное решение остается за Гюндоганом, который также получил предложения из Саудовской Аравии, сообщает Romano.

За семь лет в «Сити» Гюндоган завоевал пять титулов Премьер-лиги и Кубок чемпионов.

Ранее Sky Sports сообщал, что «Барса» ясно дала понять Гюндогану, который объявил о завершении карьеры в сборной Германии в понедельник, что ему нужно уйти в этом трансферном окне. Согласно испанской газете «АС», Флик сказал спортивному директору Деко, что Гюндоган не вписывается в его тактическую философию. Однако недавние заявления Флика дают другое представление.

Согласно информации из каталонской газеты «Спорт», «Барселона» якобы пытается «получить доход от продажи Гюндогана». В результате они якобы предложили Гюндогана саудовскому клубу «Аль-Наср», где выступает Криштиану Роналду.

8 августа агент и дядя Гюндогана Ильхан заявил, что несмотря на интерес нескольких клубов, Гюндоган хочет остаться в «Барсе». Контракт Гюндогана с «Сити» истекает летом 2026 года, и он перешел к ним на свободном трансфере в 2023 году.

Уровень связи между Гюндоганом и «Манчестер Сити» остается сильным, учитывая его предыдущие успехи и продолжающиеся переговоры о потенциальном возвращении. Стремление «Барселоны» продать Гюндогана этим летом указывает на другой уровень связи этого полузащитника с его нынешним клубом.

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