Менеджер "Баварии" Компани выражает свое недовольство первоначальными подозрениями.

После двух подряд поражений вокруг стиля игры ФК Байерн появилась тень неопределенности, а отсутствие звездного игрока Джамала Мусиала из-за проблем с тазобедренным суставом добавляет сложностей. Тем не менее, главный тренер Винсент Компани сохраняет хладнокровие. Он не обеспокоен первоначальными трудностями в своей должности и остается приверженным своей смелой игре. В воскресенье в 17:30 (DAZN и live-ticker на ntv.de) ФК Байерн встретится с Эйффенхеймом, командой, находящейся в отличной форме в лиге. Компани видит в этом матче всего лишь еще один шанс набрать очки и защитить свою позицию в Бундеслиге.

Компани осознает потенциальные вызовы, которые может представлять для Байерна стадион Вальдштадион в Эйффенхейме. Предыдущие тренеры, такие как Томас Тухель, терпели поражения там. Четыре года назад команда Байерна под руководством Нико Ковача также закончила матч со счетом 1:5. Компани охарактеризовал команду Эйффенхейма под руководством Дино Топпмёллера, с которой он работал в качестве со-тренера под руководством Юлиана Нагельсманна, как сильную команду, играющую в контратаку, полную талантливых игроков. В настоящее время выделяется нападающий Омар Мармуш, забивший семь голов и отдавший пять голевых передач.

"Наш подход - это наша основа"

Чтобы заполнить пустоту, оставленную Мусиалом, Компани может рассмотреть вариант с Лероем Сане. Компани имеет полную веру в каждого из своих игроков, в том числе и в Сане. Он не намерен менять подход команды, что находит отражение в словах спортивного директора Макса Эберля. "Наш подход - это основа, на которой мы строим наше будущее", - заявил Эберль, имея в виду выступления против Байера Леверкузен (1:1) и Астон Виллы в Лиге чемпионов (0:1).

Во время матча против Астон Виллы были опасения. Неуер был обманут и оказался далеко от ворот. Однако Эберль видит это как жизнеспособный подход. "Леверкузен и Вилла были матчами, которые, если играть в них чаще, мы бы в конечном итоге выиграли", - заявил Эберль, также отметив, что "если мы принесем свою форму последних нескольких недель на поле, мы выиграем и останемся на вершине лиги. Это должно оставаться нашей целью". В настоящее время Байерн может находиться в так называемых "критические недели", когда их голевой потенциал, кажется, угасает против более сильных соперников. Даже Гарри Кейн в последнее время не имеет голевых моментов.

Критика от эксперта Sky ДидьеHamann, который остается скептическим по поводу Компани, была отвергнута Эберлем в субботу, очевидно, раздраженно. "Дидье Хамманн похож на назойливый звон в ухе. Он появляется каждые три дня", - шутливо заметил Эберль, надеясь на благоприятный ответ на поле - также для снятия давления перед трудными матчами против второго места VfB Штутгарт и ФК Барселона с бывшим тренером Ханси Фликом.

Перефразированный текст:

ФК Байерн сталкивается с первым поражением сезона и сталкивается с травмой Мусиала, готовясь к матчу против Франкфурта, команды, находящейся в хорошей форме. Тренер Компани остается спокоен и обещает придерживаться своей смелой игры, даже несмотря на второе подряд поражение. Стадион Вальдштадион в Франкфурте уже доказал свою сложность, где предыдущие тренеры, такие как Тухель и Ковач, терпели поражения.

Компани признает силу команды Франкфурта, хваля их контратакующую игру и впечатляющую игру нападающего Омара Мармуша. Чтобы восполнить пробел, оставленный Мусиалом, Компани может рассчитывать на Лероя Сане. Несмотря на критику экспертов, таких как ДидьеHamann, Компани и Эберль защищают свой подход и остаются оптимистичными в отношении будущего команды. Ближайшие критические недели проверят решимость Байерна, когда они попытаются вернуть свою голевую форму против более сильных соперников.

Компани может рассмотреть возможность использовать Лероя Сане для восполнения отсутствия Мусиала, так как он имеет веру в каждого из своих игроков. Поддерживая эту веру, спортивный директор Макс Эберль заявил, что подход команды является основой их успеха, несмотря на опасения, возникшие во время матчей против Байера Леверкузен и Астон Виллы.

Несмотря на недавние трудности, критику от эксперта Sky ДидьеHamann и отсутствие голевых моментов у Гарри Кейна, ФК Байерн и Компани остаются привержены своей смелой игре, рассматривая предстоящие трудные матчи против VfB Штутгарт и ФК Барселона как идеальную возможность продемонстрировать свой потенциал.

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