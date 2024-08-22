- Менеджер Аугсбурга Торруп намерен продолжить свою стратегию трехстороннего соглашения.

Несмотря на меняющиеся предпочтения и слухи о трансферах, Феликс Удуокай, Рубен Варгас и Никлас Дорш по-прежнему считаются ключевыми членами состава ФК Аугсбург, согласно заявлению главного тренера Джеймса Томпсона. Об этом он заявил перед первым матчем Бундеслиги в субботу (15:15, Sky) против Вердера. Центральный защитник Удуокай и полузащитник Варгас ранее выразили желание покинуть ФКА, несмотря на действующие контракты. На данный момент подходящих замен не найдено.

"Пока они в нашем составе и я провел с ними открытые беседы, они доступны для переговоров", - сказал Томпсон. "Моя задача - собрать самую сильную команду. Я не знаю, что произойдет в ближайшие одну или две недели". Окно трансферов в Бундеслиге закрывается в конце августа. "Кроме того, я буду рад, когда окно закроется 1 сентября. Тогда я точно знаю, кто у меня в команде, и мы все будем двигаться в одном направлении", - заявил датчанин.

Разбирая внутрикомандную динамику, Томпсон выразил оптимизм. "У меня довольно позитивный настрой", - сказал он. Удуокай и Варгас были важными фигурами в прошлом сезоне Аугсбурга; Дорш также закрепился в стартовом составе, но травмы вывели его из игры во второй половине сезона. Варгас и Дорш оба вышли на замену в матче первого раунда Кубка Германии против Виктории Берлина.

На старте сезона тренер высоко оценил свой состав. "Я очень доволен нашим текущим составом. Я доволен и уверен", - сказал он. Аугсбургу пришлось расстаться с ключевыми игроками, такими как форвард и капитан Эрмедин Демирович или Кевин Мбабу. Что касается обороны и новых игроков Димитрас Гайнолулис (Норвич Сити) и Мариус Вольф (Боруссия Дортмунд), Томпсон выразил оптимизм в отношении того, что дуэт поможет клубу двигаться вперед.

Томпсон подчеркнул важность участия Комиссии в процессе трансферов, заявив: "Я должен тесно сотрудничать с Комиссией, чтобы принять правильные решения". После рассмотрения вариантов он признался: "Они были очень полезны в поиске потенциальных замен для наших уходящих игроков".

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