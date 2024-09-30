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Менеджер "Атлетико" прибегает к куртуа после протеста фанатов

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут
В Goaleeper Рeалa, Куртуа, направили предметы, включающие зажигалки и разные предметы.
В Goaleeper Рeалa, Куртуа, направили предметы, включающие зажигалки и разные предметы.

Менеджер "Атлетико" прибегает к куртуа после протеста фанатов

Во время жаркого мадридского дерби голкипер "Реала" Тибо Куртуа сумел удалить из своей штрафной площади различные предметы, в том числе зажигалки, бутылки и даже непонятный пластиковый пакет. Интенсивная rivalry между "Реалом" (1:1) и "Атлетико" достигла своего апогея на 64-й минуте, что потребовало 20-минутной паузы во втором тайме. Судья Матео Бускетс Феррер отправил обе команды в раздевалку "Атлетико" на "Метрополитано".

Капитан "Атлетико" Коке прокомментировал хаос после матча, надеясь, что виновные в бросании предметов на поле будут лишены права посещать будущие матчи.

"Реал", имеющий в своем составе немецкого национального игрока Антонио Рюдигера и впечатляющую историю в испанском футболе, открыл счет благодаря голу Эдера Милитао. Куртуа, ранее игравший за "Атлетико" с 2011 по 2014 год, радостно праздновал гол, подняв кулак в сторону болельщиков соперника. Этот жест стал провокацией для болельщиков "Атлетико".

Симеоне осуждает поведение фанатов

"Эти люди не место на трибунах", - заявил главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне, обращаясь к своим фанатам во время длительного перерыва и неоднократно прикасаясь к лбу в раздражении. "Мы должны бороться с этими действиями, но также должны наказать тех, кто их провоцирует". Он, похоже, имел в виду Куртуа. "Того, кто провоцирует зажигалками, не должны пускать обратно, а того, кто подстрекает, наказывать", - подчеркнул он.

"Мы, игроки", - добавил Симеоне, также должны способствовать предотвращению подобных инцидентов. Провокации не оправданы "будь то Симеоне, Куртуа, Винисиус, Месси, Гризманн или кто-либо другой". "Атлетико" публично осудило инцидент на "Метрополитано" и сотрудничает с властями для дальнейшего расследования. Один человек уже идентифицирован, и "Атлетико" обещает строго наказать виновных.

Не имея в своем составе травмированного звездного форварда Килиана Мбаппе, "Реал" не смог удержать преимущество после перерыва. Анхель Корреа сравнял счет для "Атлетико" на 5-й минуте добавленного времени, неожиданный гол, и команда закончила дерби в меньшинстве после того, как Маркос Лlorente был удален за фол (90+9).

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти похвалил судейство, которое включало в себя масштабный перерыв и решение различных проблем. "Наши игроки и я", - сказал он, "согласны с тем, что судья правильно справился с ситуацией".

Несмотря на напряженную обстановку во время матча и инциденты с бросанием предметов, Тибо Куртуа из "Реала", который когда-то играл за "Атлетико", продемонстрировал свою страсть к футболу, радостно празднуя гол своей команды, возможно, способствуя продолжению вражды между двумя командами. В ответ на хаотичную обстановку и инциденты с бросанием предметов главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне призвал своих фанатов проявлять лучшую спортивную этику, подчеркивая необходимость наказания tanto для провокаторов, как и для тех, кто бросает предметы.

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