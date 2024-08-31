- Мелоны, которые показывают перспективы на первом этапе турнира Кубка Европы

MT Melsungen уверенно завоевал место в групповом этапе Лиги Европы. Немецкая команда по ручному мячу одержала победу над норвежскими соперниками из Elverum Handball на своем поле, победив со счетом 28-23 (13-12) в субботу вечером в Касселе.

С самого начала матча команда Melsungen продемонстрировала свою решимость. Их оборона была безупречна, почти не давая возможности 13-кратным чемпионам Норвегии и многократным участникам Лиги чемпионов, возглавляемым бывшим игроком Бундеслиги Бёрге Лундом, забить больше двенадцати голов.

Возвращающийся матч состоится 7 сентября.

На протяжении значительной части игры Elverum держался в обороне, делая трудным для хозяев набрать обороты, что привело к равной игре в течение 45 минут. Но Melsungen увидел свои шансы и использовал их, пробивая через оборону соперников с легкостью, играя быстро и сохраняя сильную оборону.

Поддержанные полным Rothenbach Hall, команда Бундеслиги смогла сохранить свое преимущество до финального свистка. Их победа дает им шанс закрепить свое место в прибыльном групповом этапе на следующей неделе в Elverum (5:00 PM).

После домашней победы разговоры о том, чтобы оказать сильное сопротивление на территории Elverum, неизбежны для норвежских соперников по ручному мячу. Какой бы ни был результат в возвращающемся матче, Норвегия's Elverum Handball уже продемонстрировал свою стойкость против Melsungen, сильной немецкой команды.

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