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Мелинде Гейтс исполнилось 60 и она идет своим путем.

Меланда Гейтс была супругой богатейшего человека мира. Сейчас, however, она развелась с основателем Microsoft Билла Гейтса и, в возрасте 60 лет, занимается своей филантропической деятельностью.

 and  Alex Stellmacher
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Мелинда Гейтс продолжает отстаивать интересы других.
Мелинда Гейтс продолжает отстаивать интересы других.

- Мелинде Гейтс исполнилось 60 и она идет своим путем.

В мае 2021 года пара Гейтсов удивила мир кратким заявлением: "После серьезного размышления и работы над нашими отношениями мы приняли решение прекратить свой брак", - написали Билл и Мелинда Гейтс в то время. "За последние 27 лет мы вырастили троих замечательных детей и создали фонд, посвященный поддержке здоровых и продуктивных жизней по всему миру. Но мы больше не верим, что можем расти вместе как пара в следующем этапе нашей жизни". Это было "трудное время для всей нашей семьи", как призналась их старшая дочь Дженнифер.

Развод теперь завершен, и всего за несколько дней до ее 60-летия в четверг (15 августа) Мелинда Гейтс также покинула влиятельный совместный фонд. Она планирует начать что-то новое, сосредоточившись на поддержке женщин и семей, и выделила $12,5 миллиарда (около $11,5 миллиарда) на эти цели, как она объявила.

В интервью Гейтс четко дала понять, что не собирается уходить из публичной жизни, а вместо этого активно участвует в текущей избирательной кампании в США, открыто поддерживая Камалу Харрис, которая стремится сменить президента Джо Байдена.

Родившаяся в 1964 году в Далласе, Техас, Мелинда Гейтс выросла в скромных обстоятельствах. Ее отец был инженером, мать - домохозяйкой, и деньги часто были в дефиците для семьи из четырех человек. Чтобы помочь, Гейтс начала мыть полы и духовки за небольшую плату в подростковом возрасте. "Но мои родители всегда подчеркивали, что я должна пойти в колледж", - как-то сказала она британской "Гардиан". Она изучала экономику и компьютерную науку в престижном Университете Дюка, а затем присоединилась к компании Microsoft.

Именно в Microsoft она встретила своего будущего мужа. "Может быть, мы встретимся в следующую субботу?" - спросил Билл Гейтс, как она вспоминала в беседе с радиостанцией NPR США. "Я сказала: "Ну, это не очень спонтанно. Почему бы вам не перезвонить ближе к дате?"

Внутри я подумала: "Вау, кто планирует свой календарь на две недели вперед? Он что, пытается меня обмануть?" Ее мать считала, что свидание с боссом - "не хорошая идея" - "но я не думала, что мы поженимся, и пойти с ним один раз не повредит".

Брак в 1994 году последовал за 27 годами брака, тремя детьми и созданием крупнейшего в мире частного фонда, который пожертвовал миллиарды долларов на борьбу с такими заболеваниями, как СПИД и полиомиелит, и на поддержку образования и сельскохозяйственной помощи. Бывшую пару широко чествовали за их усилия, и они теперь также дедушка и бабушка.

Но Мелинда Гейтс никогда не чувствовала себя комфортно в тени своего мужа. Описанная как "умная" и "жесткая" британской "Тейлеграф", и "уверенная" и "элегантная до кончиков волос" "Гардиан", она прокладывала свой путь в еще мужском мире миллиардеров и мега-филантропов.

Она долгие годы занимала регулярное место в списке "Форбс" журнала "самых влиятельных женщин мира". После развода Гейтс входит в число самых богатых женщин мира, и как и ее бывший муж, она обещала пожертвовать большую часть своего состояния за свою жизнь.

Новое начинание Мелинды Гейтс, сосредоточенное на поддержке женщин и семей, имеет большое значение, так как она выделила значительную сумму в $12,5 миллиарда на эти цели. Несмотря на развод, она остается активной в публичной сфере, открыто поддерживая Камалу Харрис в избирательной кампании в США.

Родившаяся в скромных обстоятельствах, Мелинда Гейтс начала зарабатывать деньги, мытая полы и духовки в подростковом возрасте, несмотря на то, что ее родители поощряли ее к получению высшего образования.

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