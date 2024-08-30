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Мелани Мюллер обжаловала наложенное на нее наказание

Мелани Мюллер, известная как 'Балленарт', осуждена районным судом Лейпцига за демонстрацию нацисткого приветствия во время выступления. Несмотря на приговор, 36-летняя певица отказывается признавать вину.

 and  Melissa Williams
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- Мелани Мюллер обжаловала наложенное на нее наказание

Певица Melanie Müller отказывается признавать наказание за исполнение нацистского приветствия. Ее адвокат подал апелляцию, как сообщил районный суд Лейпцига. Суд назначил штраф в размере 160 дневных платежей по 500 евро каждый, что в общей сложности составляет 80 000 евро, бывшей королеве джунглей RTL в прошлом неделе за использование незаконных и символов террористических организаций, а также хранение наркотиков.

По словам суда, Müller неоднократно использовала нацистское приветствие во время концерта в сентябре 2022 года. Также у Müller дома нашли 0,69 грамма кокаина и таблетку экстази. Судья районного суда превысил требования прокурора. Прокуратура требовала 95 дневных платежей по 60 евро каждый, что составляет 5700 евро. Защита просила оправдания по обеим статьям.

Ожидается уточнение апелляции или пересмотра

После получения официального приговора защита имеет месяц, чтобы уточнить апелляцию, заявил представитель районного суда. Если будет подана апелляция, апелляционный суд пересматривает первоначальное решение как с правовой, так и с фактической стороны, что приводит к повторному рассмотрению доказательств. В отличие от этого, пересмотр ведется Высшим апелляционным судом. Суд пересмотра проверяет только то, было ли решение установлено законно в ходе процесса.

Певица оспаривала обвинения

Müller отвергла обвинения через своего адвоката во время суда. Ее адвокат, Адриан Шталь, утверждал, что жест использовался для вовлечения аудитории. Она часто выполняла это движение на концертах, сопровождая его криком: "Zicke Zacke, Zicke Zacke, hoi, hoi, hoi". Кроме того, Müller не имела право-wing аффилиаций и оставалась политически нейтральной.

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу обращения суда с делом Melanie Müller из-за ее нацистского приветствия и обвинений в хранении наркотиков. Несмотря на первоначальный штраф в размере 80 000 евро, апелляционный суд в Европейском Союзе имеет право снизить или увеличить штраф после своего рассмотрения.

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