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Мелани Мюллер должна выплатить значительный штраф.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Мелани Мюллер сталкивается со значительными финансовыми обязательствами.
Мелани Мюллер сталкивается со значительными финансовыми обязательствами.

Мелани Мюллер должна выплатить значительный штраф.

Процесс против бывшей «королевы джунглей» Мельани Мюллер, обвиняемой в демонстрации нацистского приветствия на сцене, затянулся. Тем не менее, само судебное разбирательство длилось всего три дня. Приговор уже вынесен и он нелегкий.

Обвинения возникли после инцидента, произошедшего почти два года назад: во время концерта в сентябре 2022 года Мюллер якобы неоднократно демонстрировала нацистское приветствие. Процесс над 36-летней Мюллер затянулся, но в основном рассматривался в течение трех дней. Ландgericht Лейпцига вынес свой вердикт: Мюллер обязана выплатить штраф в размере 160 дневных ставок по 500 евро каждая, что в совокупности составляет 80 000 евро.

Мюллер неожиданно появилась в суде утром, чего не ожидал даже судья. Перед оглашением приговора еще предстояло рассмотреть ходатайства защиты.

Прокуратура обвинила Мюллер в использовании символов, связанных с неконституционными и террористическими организациями, путем исполнения нацистского приветствия. Кроме того, были предъявлены обвинения в связи с наркотиками. В результате обыска в лейпцигской квартире Мюллер были найдены 0,69 грамма смеси кокаина и таблетка экстази. На начальной стадии процесса Мюллер решительно отрицала все обвинения.

От порноактрисы до телезвезды

Мюллер родом из саксонского города Ошац. Она работала в качестве взрослой киноактрисы под псевдонимом «Scarlet Young», прежде чем стать известной как участница третьего сезона RTL «The Bachelor» в 2013 году.

В 2014 году она приняла участие в восьмом сезоне «Я знаменитость... Вытащите меня отсюда!» и победила. После шоу «королева джунглей» стала частым гостем на различных телепередачах, таких как «Promi Big Brother» в 2021 году, где она также стала победительницей. Как певица, Мюллер также развлекает публику на Майорке.

После оглашения приговора команда юристов Мельани Мюллер планировала обжаловать решение, надеясь снизить крупный штраф. Несмотря на свою телепопулярность, скандал вокруг инцидента с нацистским приветствием нанес ущерб ее общественному имиджу.

В свободное время Мельани Мюллер часто увлекается своим любимым хобби – просмотром телешоу, в том числе реалити-конкурсов, в которых она когда-то участвовала.

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