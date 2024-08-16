Мексика расследует США после ареста Эль Майо.

В конце июля американские власти арестовали одного из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики, Исмаэля "Эль Ма요" Замбуда в аэропорту Эль-Пасо, Техас. Авторитеты назвали это удачей. Подозреваемый заявил, что был похищен, что привело к расследованию американских властей мексиканскими властями.

После якобы похищения наркобарона Исмаэля "Эль Ма요" Замбуды в Мексике и его последующего ареста в США мексиканские власти расследуют предательство американских официальных лиц. Мексика запросила у американского министерства юстиции информацию о частном рейсе, тайно доставившем Замбуду в США в июле. Соседняя страна еще не ответила.

76-летний "Эль Ма요" заявляет, что был похищен сыном заключенного наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гúzман Лоэры. "Сын Эль Чапо", Хоакин Гúzман Лопес, был на том же самолете, что и Замбада, один из самых могущественных лидеров картеля Синалоа. Оба были арестованы сразу после приземления возле города Эль-Пасо, Техас, американскими агентами.

Похищение может повлечь от 5 до 40 лет тюрьмы

Мексиканские власти заявили, что похищение человека в Мексике гражданином Мексики с целью передачи его другой стране наказывается лишением свободы от пяти до сорока лет. Самое важное доказательство для расследования находится в США. Это был нелегальный рейс, на котором использовались ложные данные и пилот действовал необычно.

38-летний сын "Эль Чапо" обвиняется в заманивании бывшего партнера своего отца в ловушку, принуждении его к посадке на самолет и привязывании к сиденью, согласно заявлению адвоката Замбуды.

Мексике не сообщали вообще

Согласно американским отчетам, Гúzман Лопес в течение месяцев вел переговоры о своей экстрадиции с американской системой правосудия. США заявляют, что знали только о запланированном прибытии Гúzман Лопеса. Оба ареста стали неожиданностью для Мексики.

Замбада был одним из самых влиятельных наркобаронов картеля Синалоа и разыскивался в США за сговор по производству кокаина, героина, метамфетамина и фентанила, а также за убийство и отмывание денег. Его бывший партнер, "Эль Чапо", отбывает пожизненное заключение в США.

В контексте приведены два предложения, содержащие слово 'Похищение':

38-летний сын "Эль Чапо" обвиняется в заманивании бывшего партнера своего отца в ловушку, принуждении его к посадке на самолет и привязывании к сиденью. Это действие может быть классифицировано как похищение в некоторых интерпретациях.

Мексиканские власти заявили, что похищение человека в Мексике гражданином Мексики с целью передачи его другой стране наказывается лишением свободы от пяти до сорока лет. Это предложение включает в себя Konzept 'похищения' или принудительного удержания человека против его воли.

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