Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Мекленбург-Ворпомерания создает оборонный объект против беспилотных летательных аппаратов

Различные индивиды воспринимают дроны как игрушки, в то время как другие видят в них потенциальную опасность, побуждая полицию в MV разрабатывать контрмеры против угроз, связанных с дронами.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Органы правопорядка в Мекленбурге - передней Померании готовятся к потенциальным опасностям,...
Органы правопорядка в Мекленбурге - передней Померании готовятся к потенциальным опасностям, связанным с беспилотными воздушными средствами.

- Мекленбург-Ворпомерания создает оборонный объект против беспилотных летательных аппаратов

Власти в Мекленбурге-Передней Померании создают центр безопасности дронов для предотвращения их несанкционированного использования. "Будущие угрозы от опасных или неопознанных дронов будут своевременно выявлены, а их радиосвязь может быть прервана при необходимости", - заявил министр внутренних делChristian Pegel (СДПГ) в заявлении. "Также их можно заставить приземлиться". По данным министерства внутренних дел, сотрудники центра компетенции по дронам в настоящее время проходят обучение по продвинутым технологиям, в том числе системам идентификации дронов и блокировщикам сигналов.

В прошлом году было зарегистрировано около 130 инцидентов, связанных с дронами.

"Эти миниатюрные летающие гаджеты могут представлять опасность для нашей критической инфраструктуры или использоваться для более серьезных правонарушений", - предупредил Pegel. В 2023 году министерство внутренних дел задокументировало 128 полицейских инцидентов, связанных с операциями дронов в Мекленбурге-Передней Померании. В 2022 году их число составило 107. Такие инциденты происходят, когда дрон висит над жилыми районами или толпами или приближается к аэропорту. Преступлением считается, например, когда аэрофотоснимки нарушают частную жизнь, если есть опасное вторжение в воздушное пространство или если он летает в запретной зоне.

Полиция также использует дроны.

По словам Pegel, у государственной полиции сейчас есть 17 дронов. "В настоящее время эти летающие устройства используются в различных ситуациях, таких как поиск пропавших людей или сбор доказательств в труднодоступных районах, и съемка аэрофотоснимков мест аварий или событий". Они использовались, например, во время домашних матчей ФК Ганза Росток или фестиваля "Эйрбит Оуэн", согласно данным ведомства.

Комиссия будет надзирать за деятельностью центра безопасности дронов, чтобы эффективно предотвращать нежелательную деятельность дронов. С ростом количества инцидентов, связанных с дронами, в прошлом году и продолжающейся угрозой для общественной безопасности, важно, чтобы Комиссия проявила активность в решении этой проблемы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.
Федеральные земли Германии

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.

После выборов в Тюрингии не существует očëvidnoj koalititionnoj多数в ландтаге в Эрфурте – ситуация, напоминающая 2019 год. Сейчас шанс возглавить процесс есть у ХДС, заявляет лидер тюрингских левых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Министр экономики Мартин Дулиг поддерживает поддержку сайтов Volkswagen в Свободном государстве
Федеральные земли Германии

Потенциальные закрытия заводов VW вызывают тревогу.

Вольксваген обдумывает Радикальные меры для достижения финансовых целей. Что будет с Саксонскими заводами в такой ситуации? Министр министерства экономики ведет бой.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.
Федеральные земли Германии

Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.

Ранее возглавлявший Гема Рейнхольд Крайле к великому сожалению скончался. долгие годы он был борцом за интеллектуальные права в музыке и охрану авторских прав.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Уникальные расследования: полиция Бонна сейчас занимается двумя необычно мрачными историческими...
Федеральные земли Германии

Правоохранители в Бонне возобновляют расследования последних десятилетий.

Нераскрытые тайны: Полиция Бонна пересматривает две неопознанные смерти, призывая помощь сообщества. Вопроса входят трагическая гибель младенца и 17-летнего человека.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Спасатели эвакуируют живого человека из завалов обрушившегося здания в Харькове
Политика

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию 18:31 Видео якобы демонстрирует использование воспламеняемого дрона С тех пор, как начался конфликт на Украине, ходило множество слухов о применении различных видов оружия, в том числе воспламеняемых дронов. Недавно появились видеоролики, якобы показывающие использование этого оружия. На кадрах видно,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Папа начинает 12-дневный путешествие по Азии, начиная с Индонезии.
Главные темы

Папа начинает 12-дневный путешествие по Азии, начиная с Индонезии.

Папа Франциск начинает 12-дневное путешествие по Азии в понедельник. 87-летний старейшина, в настоящее время не в идеальном здоровии, был погружен на самолет в аэропорту Рима. Самолет должен приземлиться в Индонезии во вторник утром (в 6:30 CEST). В поездке глава католической церкви посетит...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.
Федеральные земли Германии

Консервативный демократический союз (CDU) движется в Тюрингии, но Рамелоу против того, чтобы получить административный пост.

После выборов в Тюрингии не существует očëvidnoj koalititionnoj多数в ландтаге в Эрфурте – ситуация, напоминающая 2019 год. Сейчас шанс возглавить процесс есть у ХДС, заявляет лидер тюрингских левых.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Несмотря на международный ордер на арест, Путин едет в Монголию.
Главные темы

Несмотря на международный ордер на арест, Путин едет в Монголию.

Владимира Путина, présidenta России, приняли на территории Монголии, несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС) выпустил ордер на его арест из-за обвинений в незаконном перемещении украинских детей в ходе нынешнего украинского конфликта, начавшегося с февраля 2022 года. По прибытии...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно