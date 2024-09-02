- Мекленбург-Ворпомерания создает оборонный объект против беспилотных летательных аппаратов

Власти в Мекленбурге-Передней Померании создают центр безопасности дронов для предотвращения их несанкционированного использования. "Будущие угрозы от опасных или неопознанных дронов будут своевременно выявлены, а их радиосвязь может быть прервана при необходимости", - заявил министр внутренних делChristian Pegel (СДПГ) в заявлении. "Также их можно заставить приземлиться". По данным министерства внутренних дел, сотрудники центра компетенции по дронам в настоящее время проходят обучение по продвинутым технологиям, в том числе системам идентификации дронов и блокировщикам сигналов.

В прошлом году было зарегистрировано около 130 инцидентов, связанных с дронами.

"Эти миниатюрные летающие гаджеты могут представлять опасность для нашей критической инфраструктуры или использоваться для более серьезных правонарушений", - предупредил Pegel. В 2023 году министерство внутренних дел задокументировало 128 полицейских инцидентов, связанных с операциями дронов в Мекленбурге-Передней Померании. В 2022 году их число составило 107. Такие инциденты происходят, когда дрон висит над жилыми районами или толпами или приближается к аэропорту. Преступлением считается, например, когда аэрофотоснимки нарушают частную жизнь, если есть опасное вторжение в воздушное пространство или если он летает в запретной зоне.

Полиция также использует дроны.

По словам Pegel, у государственной полиции сейчас есть 17 дронов. "В настоящее время эти летающие устройства используются в различных ситуациях, таких как поиск пропавших людей или сбор доказательств в труднодоступных районах, и съемка аэрофотоснимков мест аварий или событий". Они использовались, например, во время домашних матчей ФК Ганза Росток или фестиваля "Эйрбит Оуэн", согласно данным ведомства.

Комиссия будет надзирать за деятельностью центра безопасности дронов, чтобы эффективно предотвращать нежелательную деятельность дронов. С ростом количества инцидентов, связанных с дронами, в прошлом году и продолжающейся угрозой для общественной безопасности, важно, чтобы Комиссия проявила активность в решении этой проблемы.

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