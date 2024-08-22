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Меган Ти Сталлион возглавляет мероприятие MTV Video Music Awards

Можчынская Шторм выступит и будет ведущей на MTV Видео Музыкальных Наградах в середине сентября, имея пять номинаций; Тейлор Свифт возглавляет с десяти?

 and  John Stellmacher
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Меган Те Столлон возьмёт на себя роль ведущего на сцене
Меган Те Столлон возьмёт на себя роль ведущего на сцене

- Меган Ти Сталлион возглавляет мероприятие MTV Video Music Awards

Меган Тейлор Стейллаион (29, известная треками "Sizzle" и "Physique"), готова дебютировать в качестве ведущей на значительном музыкальном мероприятии. Рэпер возглавит MTV Video Music Awards (VMAs) 11 сентября. Она объявила об этом своим фанатам, "Станонариям", в своих соцсетях в четверг. Мероприятие обещает быть "Самым жарким когда-либо", по словам организаторов на платформе X. В прошлые два года мероприятие возглавляла рэпер Nicki Minaj.

Меган Тейлор Стейллаион вспоминает свой первый визит на VMAs в 2019 году, где она получила свою первую премию VMA. В этом году она номинирована в пяти категориях, в том числе "Лучшее хип-хоп видео", "Лучшая режиссура" и "Лучшие визуальные эффекты" за трек "Python", и "Лучшее сотрудничество" с GloRilla за песню "Desire to Be".

Тейлор Свифт возглавляет список номинаций этим годом с десятью номинациями, в том числе "Видео", "Артист" и "Песня года". Рэпер Post Malone следует близко позади с девятью номинациями, в том числе за сотрудничество со Свифт в хитовом треке и видео "Fortnite". Ariana Grande ("Cant' Be Friends"), Sabrina Carpenter ("Espresso") и Eminem ("Houdini") каждая имеют по шесть номинаций.

Церемония награждения пройдет в Нью-Йорке 11 сентября. Уже подтверждены живые выступления Katy Perry, Camila Cabello, Sabrina Carpenter и GloRilla.

VMAs существуют с 1984 года, и фанаты могут голосовать онлайн за своих фаворитов. Трофеи представляют собой фигурку астронавта, держащего флаг MTV.

Меган Тейлор Стейллаион взволнована тем, что добавит в свой список достижений ведение Awards, в частности MTV Video Music Awards (VMAs), после своих номинаций. Ее памятный первый визит на VMAs в 2019 году, где она получила свою первую награду, сделала это мероприятие еще более особенным.

Получая несколько номинаций в этом году, Меган Тейлор Стейллаион готова блистать вместе с Тейлор Свифт, Post Malone, Ariana Grande, Sabrina Carpenter и Eminem, которые также номинированы на различные награды на VMAs.

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