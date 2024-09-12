Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиОпрос

Медицинские работники в "Шарите" принимают печальное решение относительно благосостояния своего учреждения

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Примерно 5700 медицинских специалистов, в том числе доктора и исследователи, работают вCharité.
Примерно 5700 медицинских специалистов, в том числе доктора и исследователи, работают вCharité.

Медицинские работники в "Шарите" принимают печальное решение относительно благосостояния своего учреждения

Группа журналистов из "Штерн" и RTL расследует: серьезные проблемы с качеством медицинского обслуживания в берлинской клиникеCharité вызывают беспокойство среди медицинского персонала. Примерно 80% сотрудников оценивают качество медицинского обслуживания на 4 балла или ниже.

Многие врачи в берлинской Charité недовольны безопасностью пациентов в этом престижном немецком учреждении. Неопубликованный опрос показывает, что более 80% из более чем 200 медицинских работников, принявших участие в исследовании, резко критикуют качество лечения, оценивая его на 4, 5 или 6 баллов. Об этом сообщают "Штерн" и RTL.

На протяжении нескольких месяцев команда репортеров выявила проблемы в клинике и получила доступ к двум опросам, свидетельствующим о расхождении между заявленными и реальными условиями. Внутренний опрос среди медицинских работников разных уровней и отделов в нескольких больницах был посвящен текущему состоянию медицинского обслуживания в Charité.

При оценке качества медицинского обслуживания в текущих условиях работы 44% ответили "неудовлетворительно", а 8% - "недостаточно" - более половины дали оценку 5 или 6. Только один врач оценил его как "очень хороший", а 29% ответили "удовлетворительно".

Медицинские студенты избегают Charité

Во втором опросе, проведенном медицинским союзом Marburger Bund, более 200 медицинских студентов в год практики поделились своим опытом в берлинских клиниках. Почти половина из них работала в станциях Charité. Более двух третей из них не согласились порекомендовать Charité как больницу для обучения другим студентам. Среди тех, кто работал в других берлинских клиниках, ситуация была обратной: более двух третей рекомендовали свои больницы. В целом, только 10% почувствовали, что хорошо подготовлены к своей профессиональной жизни.Peter Bobbert, председатель берлинско-бранденбургской ассоциации Marburger Bund, описал результаты как "шокирующие" и "не могу быть смягчены".

Правовой представитель Charité в ответ на запрос "Штерн" и RTL заявил, что клиника не знала об этих двух опросах, и их результаты не представительны. Также они указали на регулярные международные рейтинги, в которых Charité входит в число лучших больниц.

Charité, наряду с другими крупными клиниками, должна получить финансовую выгоду от реформ в сфере здравоохранения, которые в настоящее время разрабатываются федеральным министром здравоохранения Карлом Лаутербахом. В ней работает около 5700 врачей и исследователей.

Неопубликованный опрос среди медицинских работников в Charité свидетельствует о серьезной критике качества лечения, при этом более 80% оценивают его низко. Многие медицинские студенты, проходящие практику в станциях Charité, не согласны рекомендовать ее как больницу для обучения своим коллегам, ссылаясь на неудовлетворенность своим опытом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Поиск доступной квартиры в Дублине стал проблемой уже давно
Панорама

В Лондоне, где может возникнуть проблема бездомности, ситуация с жильем в Дублине.

В Лондоне, где может возникнуть проблема бездомности, ситуация с жильем в Дублине. В Дублине средняя арендная плата за квадратный метр сейчас составляет около 32,80 евро, делая его одним из самых дорогих городов Европы для жилья. Это привело к кризису жилья, в результате которого многие жители были вынуждены покинуть город

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
По словам полиции, первоначальные сомнения сохраняются
Панорама

Предполагаемый преступник освобожден после обрезания половых органов; жертва получила тяжкие повреждения

Предполагаемый преступник освобожден после обрезания половых органов; жертва получила тяжкие повреждения Разоблачена жестокая драка: Таинственное дело о пропавших гениталиях В конце февраля в городе на территории Рура правоохранители обнаружили сильно избитого 66-летнего мужчину, который, как оказалось, лишился своих гениталий. Казалось, что дело уже раскрыто после того, как был установлен предполагаемый

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Интенсивные efforts по тушению пожара в Брно, Чешская Республика – ожидаются сильные дожди в...
Панорама

Центральная Европа столкнулась с угрозой значительных осадков.

Центральная Европа столкнулась с угрозой значительных осадков. На предстоящие выходные власти Австрии и Чехии выражают серьезную обеспокоенность из-за ожидаемых проливных дождей. Австрия уже объявила предупреждение о путешествиях, в то время как чешским жителям рекомендуется готовиться к возможным эвакуациям. Впереди предстоит неделя с интенсивными дождями, главным образом в юго-восточной части Германии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно