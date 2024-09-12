Медицинские работники в "Шарите" принимают печальное решение относительно благосостояния своего учреждения

Группа журналистов из "Штерн" и RTL расследует: серьезные проблемы с качеством медицинского обслуживания в берлинской клиникеCharité вызывают беспокойство среди медицинского персонала. Примерно 80% сотрудников оценивают качество медицинского обслуживания на 4 балла или ниже.

Многие врачи в берлинской Charité недовольны безопасностью пациентов в этом престижном немецком учреждении. Неопубликованный опрос показывает, что более 80% из более чем 200 медицинских работников, принявших участие в исследовании, резко критикуют качество лечения, оценивая его на 4, 5 или 6 баллов. Об этом сообщают "Штерн" и RTL.

На протяжении нескольких месяцев команда репортеров выявила проблемы в клинике и получила доступ к двум опросам, свидетельствующим о расхождении между заявленными и реальными условиями. Внутренний опрос среди медицинских работников разных уровней и отделов в нескольких больницах был посвящен текущему состоянию медицинского обслуживания в Charité.

При оценке качества медицинского обслуживания в текущих условиях работы 44% ответили "неудовлетворительно", а 8% - "недостаточно" - более половины дали оценку 5 или 6. Только один врач оценил его как "очень хороший", а 29% ответили "удовлетворительно".

Медицинские студенты избегают Charité

Во втором опросе, проведенном медицинским союзом Marburger Bund, более 200 медицинских студентов в год практики поделились своим опытом в берлинских клиниках. Почти половина из них работала в станциях Charité. Более двух третей из них не согласились порекомендовать Charité как больницу для обучения другим студентам. Среди тех, кто работал в других берлинских клиниках, ситуация была обратной: более двух третей рекомендовали свои больницы. В целом, только 10% почувствовали, что хорошо подготовлены к своей профессиональной жизни.Peter Bobbert, председатель берлинско-бранденбургской ассоциации Marburger Bund, описал результаты как "шокирующие" и "не могу быть смягчены".

Правовой представитель Charité в ответ на запрос "Штерн" и RTL заявил, что клиника не знала об этих двух опросах, и их результаты не представительны. Также они указали на регулярные международные рейтинги, в которых Charité входит в число лучших больниц.

Charité, наряду с другими крупными клиниками, должна получить финансовую выгоду от реформ в сфере здравоохранения, которые в настоящее время разрабатываются федеральным министром здравоохранения Карлом Лаутербахом. В ней работает около 5700 врачей и исследователей.

Неопубликованный опрос среди медицинских работников в Charité свидетельствует о серьезной критике качества лечения, при этом более 80% оценивают его низко. Многие медицинские студенты, проходящие практику в станциях Charité, не согласны рекомендовать ее как больницу для обучения своим коллегам, ссылаясь на неудовлетворенность своим опытом.

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