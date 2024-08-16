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Медицинские работники призывают прекратить работу из-за смертей в результате изнасилования в Индии

Cмертная участь стажера-медика снова будоражит Индию, побуждая медицинских работников и женщин требовать расплаты и выходить на публичные протесты.

 and  Max Becker
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Нестабильность в Индии обострилась после жестокого убийства интерна-медика
Нестабильность в Индии обострилась после жестокого убийства интерна-медика

- Медицинские работники призывают прекратить работу из-за смертей в результате изнасилования в Индии

Врачебное сообщество в ярости и скорби, общество в тревоге: жестокое убийство молодого врача-резидента спровоцировало волну протестов в Индии. Это еще один случай изнасилования, потрясший самую населенную страну мира. В 2022 году было зарегистрировано более 31 000 случаев изнасилований. Теперь протесты нарастают: с 6:00 местного времени в субботу врачи по всей стране планируют приостановить свою работу на 24 часа.

Незаменимые услуги, по заявлению Ассоциации врачей Индии, не должны быть затронуты. Протестующие требуют более безопасные рабочие места и справедливость для виновных.

Вскрытие показало признаки сексуального насилия

Проблема вновь возникла, когда тело 31-летней врача-резидента было обнаружено рано утром в пятницу в семинарской комнате больницы в Колкате. Говорили, что она уснула там после длинной смены. Вскрытие показало многочисленные травмы, а также признаки сексуального насилия. На данный момент один человек был задержан полицией.

Врачи предположили, что вскрытие указывает на групповое изнасилование. В то же время Верховный суд Колкаты передал расследование национальному правоохранительному ведомству Индии.

Этот инцидент выявил две насущные проблемы: во-первых, медицинские работники в Южной Азии часто сталкиваются с насилием на рабочем месте. Есть много сообщений о нападениях на них со стороны семей, особенно когда пациенты умирают. Согласно опросу Ассоциации врачей Индии в 2019 году, до 75% медицинских работников столкнулись с угрозами и физическими нападениями.

Во-вторых, насилие в отношении женщин широко распространено в этом патриархальном обществе из 1,4 миллиарда человек. По официальным данным, каждое 15 минут регистрируется новый случай изнасилования. Однако реальное число, скорее всего, гораздо выше, так как многие жертвы молчат из-за общественного осуждения. Факторы, такие как фемицид, более низкая посещаемость школ девочками и финансовая нагрузка дочерей, могут способствовать этой проблеме.

Потеря доверия к правоохранительным органам

Однако когда всплывают жестокие случаи сексуального насилия, есть всеобщее отчаяние - чувство, которое звучит с 2012 года, когда 23-летнюю студентку изнасиловали в движущемся автобусе в Дели. Позже она скончалась в больнице. Массовые протесты привели к ужесточению законов. Четверых виновных позже повесили, и сотни праздновали возле их тюрьмы в Дели.

Тем не менее, многие индийцы все еще не доверяют полиции и системе правосудия, особенно те, кто принадлежит к низшим кастам. Многие дела остаются нераскрытыми, и некоторых подозреваемых освобождают под залог.

В результате многие женщины также приняли участие в недавних протестах - от молодых до старых. Они митинговали, например, в ночь независимости Индии от британских колониальных властей, требуя жизнь без страха. В ту же ночь были беспорядки в больнице, где было обнаружено тело 31-летней врача-резидента примерно неделю назад. Полиция еще не раскрыла личности тех, кто стоит за нападением, но были произведены аресты.

Премьер-министр косвенно затронул вопрос в своей речи в День независимости. "Общество в ярости", - сказал он, 73-летний. "Наша страна, наша общество и наши региональные правительства должны серьезно заняться этим. Дела о насилии в отношении женщин должны расследоваться с большей срочностью". Однако общественные ценности меняются постепенно.

Семья врача-резидента потребовала, чтобы ее тело перевезли в другую больницу для дальнейшего обследования, выразив недоверие к больнице, где произошло это происшествие. Протестующие также потребовали немедленной отставки руководства больницы, ссылаясь на плохие меры безопасности и небезопасную рабочую среду.

После протеста несколько больниц по всей Индии объявили строгие меры для обеспечения безопасности своего персонала, в том числе установку камер видеонаблюдения во всех палатах и предоставление медицинскому персоналу экстренных кнопок паники.

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