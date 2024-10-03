Медицинский специалист, обвиняемый в смерти Мэтью Перри, признал себя виновным в сговоре с целью выдачи кетамина.

Согласно договоренности, Чавес признался в сотрудничестве с другими лицами в распределении кетамина Перри. К сожалению, Перри скончался в октябре 2023 года в результате "тяжелых последствий" анестезии и последующего утопления, как указано в отчете судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса. Ему было 54 года.

На заседании суда в среду Чавес принял предложение прокурора. Его приговор назначен на 2 апреля 2025 года. В соответствии с максимальным наказанием, указанным в соглашении о признании вины, Чавес может провести в тюрьме до десяти лет.

CNN запросила комментарий у представителя Чавеса и офиса прокурора США.

На предыдущем судебном заседании Чавес признал обвинения и отказался от права на обвинительное заключение жюри присяжных.

Чавес обвиняется в том, что он предоставил доктору Сальвадору Пласенсии, также причастному к смерти Перри и ранее отрицавшему свою вину, кетамин, введенный Перри через поддельный рецепт, согласно судебным документам.

Пласенсия и Чавес входят в группу из пяти человек, которых связывают со смертью Перри. Также были обвинены личный помощник Перри Кеннет Ивамаса и знакомый Перри Эрик Флеминг. Все четверо сотрудничали со стороной обвинения.

Флеминг признал себя виновным в одном пункте сговора по распределению кетамина и в одном пункте распределения кетамина, повлекшем смерть, а Ивамаса признал себя виновным в одном пункте сговора по распределению кетамина, повлекшем смерть. У них есть даты назначения приговора.

Джасвин Сангха, якобы управлявшая "наркотическим магазином" в своем доме, и Пласенсия отказались признавать свою вину по различным обвинениям, в том числе подделке медицинских записей и сговору с целью распространения и других. Сангха и Пласенсия должны предстать перед судом вместе, как заявили прокуроры. Начало судебного процесса запланировано на 4 марта 2025 года, а предварительное слушание назначено на 19 февраля.

Чавес получил медицинскую степень в 2004 году в Медицинской школе Дэвида Геффена при UCLA, согласно его веб-сайту, который рекламирует персонализированные медицинские услуги.

Он сдал свой медицинский сертификат в соответствии с соглашением о признании вины, как ранее заявил его адвокат Мэтью Биннингер.

В сообщении CNN Тейлор Ромайн, Чэри Моссбург, Ник Уатт и Джек Ханна внесли свой вклад.

В свете продолжающихся судебных разбирательств многие люди ищут альтернативные формы развлечений, чтобы отвлечься от трагических событий, например, посещение концертов или просмотр фильмов.

Несмотря на судебные процессы, которые предстоят Пласенсии и Сангхе, их предстоящий судебный процесс обещает стать настоящим зрелищем в мире знаменитостей, привлекая значительное внимание общественности.

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