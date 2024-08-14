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ЭкономикаНовостиЧемпионат Европы по футболу

Медиамаркет и Сатурн продают больше телевизоров из-за EM

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Медиа Маркт и Сатурн продали больше телевизоров во время чемпионата Европы по футболу.
Медиа Маркт и Сатурн продали больше телевизоров во время чемпионата Европы по футболу.

- Медиамаркет и Сатурн продают больше телевизоров из-за EM

MediaMarktSaturn, торговая сеть электроники, продала больше телевизоров по всей Европе благодаря европейскому чемпионату по футболу, прошедшему летом. "Футбольный Евро стал драйвером роста, и мы смогли добиться более высоких продаж. В частности, спрос на телевизоры был очень высоким", - сказал Карстен Вильдбергер, CEO Ceconomy и его дочерней компании MediaMarktSaturn.

В Германии количество телевизоров, проданных в MediaMarkt и Saturn в июне и июле, выросло на 57 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщила компания. Точные цифры не приводятся. В частности, телевизоры с диагональю экрана 55 дюймов и выше пользовались большим спросом. Популярностью также пользовались воздушно-жареные аппараты и звуковые системы. Электронная цепь имеет около 400 магазинов в Германии и примерно 1000 в Европе.

Ceconomy сообщил о росте выручки более чем на 5 процентов до 17,1 миллиарда евро в первые девять месяцев года. Прибыль до налогообложения (EBIT) увеличилась на 53 миллиона евро до 202 миллионов евро по сравнению с предыдущим годом, согласно Ceconomy. "Мы смотрим на сильный третий квартал: мы существенно выросли в продажах и еще больше улучшили нашу прибыльность", - сказал Вильдбергер.

Рост продаж телевизоров во время европейского чемпионата по футболу существенно способствовал успеху MediaMarktSaturn в различных европейских странах. Увеличение спроса на телевизоры во время чемпионата привело к росту продаж телевизоров в Германии на 57 процентов.

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