- Мидталли: Результаты в Саксонии и Тюрингии разочаровывают

Конечно, приятель! Так вот, босс SPD в Шлезвиг-Гольштейне, Серпил Мидятлы, не в восторге от результатов партии на выборах в Тюрингии и Саксонии. Она призналась, что прогнозы не стали сюрпризом, но все равно оставили горький привкус. Несмотря на то, что SPD будет представлена в обеих земельных парламентах, очевидно, что национальная политика сыграла важную роль в этих выборах. И высокие голоса за AfD в обоих землях? Это настоящий звонок тревоги для всех демократов! Мидятлы была прямолинейна, сказав, что ни SPD, ни Союз не могут повлиять на общественное мнение. И она не могла не упомянуть, что попытки ХДС деморализовать избирателей SPD в последние недели не очень-то помогли.

Недовольство SPD выборами в Тюрингии и Саксонии не ограничивается Мидятлы, так как общий результат партии не оправдал ожиданий по всей стране. Несмотря на то, что партия получила места в обоих земельных парламентах, выступление SPD подчеркивает трудности партии в восстановлении национальной популярности, как подчеркнула лидер SPD в Шлезвиг-Гольштейне, Серпил Мидятлы.

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