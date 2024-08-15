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Федеральные земли ГерманииНовостиПартия

Мидятли: Нужна ясная оппозиция

После кризиса с коронавирусом фракция СДПГ в Шлезвиг-Холственне зачастую поддерживала политику правительства. Теперь это меняется. Оппозиция становится острее.

 and  Lauren Adams
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Стиль работы оппозиции изменился
Стиль работы оппозиции изменился

- Мидятли: Нужна ясная оппозиция

Серпил Мидьятли, председатель фракции СДПГ в Шлезвиг-Гольштейне, обвиняет правительство земли в бездействии во многих областях политики. "Это правительство не занимается проблемами, которые существуют в земле", - сказала она дпа. Поэтому необходим более решительный курс оппозиции. "Я убеждена, что люди хотят видеть нас борющимися". Цель социал-демократии - облегчить жизнь людей. "Тогда мы должны противостоять тем, кто не хочет этого делать".

Правительство земли регулярно перекладывает ответственность на Берлин или передает проблемы на муниципальный уровень. Например, сокращение финансирования городского развития на несколько миллионов евро в год. "Мы говорим, это неприемлемо. Это не может произойти, особенно сейчас, когда наши городские центры разваливаются, и нам нужны больше доступного жилья". Правительство земли не может просто сказать, что муниципалитеты должны сами найти деньги.

По словам председателя фракции, в земле не хватает более 15 600 мест в яслях. "Это неприемлемо". Есть также проблемы с обеспечением полного дня в школах к 2026 году. Школы нуждаются в ремонте. Мидьятли обвиняет правительство земли в том, что в прошлые годы оно просто маскировало проблемы деньгами, когда средства были доступны. "Теперь нам нужны ответы. И если правительство земли не предоставит их, это моя задача как оппозиции".

Во время кризиса с короной нам нужно было стоять вместе. Тогда мы получили много программ поддержки и денег из Берлина. Даже сейчас оппозиция в ландтаге предложила Шлезвиг-Гольштейнский пакт инвестиций. "Министр-президент отклонил его", - критикует Мидьятли.

Фракция СДПГ в Шлезвиг-Гольштейне предложила Шлезвиг-Гольштейнский пакт инвестиций для предоставления необходимых средств, но министр-президент его отклонил. Недостаток адекватных ясельных мест в земле, где не хватает более 15 600 мест, требует активной партии, чтобы добиваться решений.

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