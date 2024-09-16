Meyer Werft переживает сложный период восстановления.

В последний момент государство спасает Meyer Werft от финансовой катастрофы. На недавнем собрании министр экономики Нижней Саксонии Олаф Лизе выразил оптимизм в отношении лучших времен, но сначала необходима реструктуризация - и это означает сокращение рабочих мест. Около 340 позиций могут быть уволены.

Выкуп на миллиарды евро финансово неустойчивого Meyer Werft в Папенбурге, Нижняя Саксония, теперь завершен. Все необходимые документы подписаны, сказал Олаф Лизе после собрания на верфи. "Будущее верфи теперь обеспечено, и мы ожидаем многообещающую эволюцию сайтов", - сказал политик от СДПГ. Однако также ясно, что верфь вступает в "сложную фазу реструктуризации".

На прошлой неделе tanto бюджетный комитет бундестага, как и бюджетный комитет ландтага Нижней Саксонии, дали согласие на государственную помощь. В пятницу Лизе заявил, что контрактные переговоры все еще ведутся. "Значительное число банков" участвуют в спасении Meyer Werft.

Основанная более 200 лет назад, компания, известная своими круизными кораблями, сейчас испытывает финансовые трудности. Федеральное правительство и земля согласовали временную собственность на компанию. Пакет спасения включает в себя приобретение федеральным правительством и землей около 80% акций верфи за около 400 миллионов евро и предоставление гарантий по банковским кредитам на сумму около одного миллиарда евро каждое.

Примерно 7000 человек работают в группе Meyer, которая работает не только в Папенбурге, но и в Ростоке и Турку, Финляндия. Несмотря на хорошо наполненные заказы верфи, некоторые договора на круизные корабли, заключенные до пандемии, не позволяют корректировать растущие цены на энергию и сырье. Кроме того, в судостроении большая часть стоимости строительства оплачивается при поставке корабля. Таким образом, Meyer Werft должен собрать почти 2,8 миллиарда евро для финансирования нового строительства кораблей к концу 2027 года. Время было на вес золота для спасения: соглашение должно было быть достигнуто к 15 сентября, иначе верфь бы осталась без средств.

Пакет спасения, состоящий из временной собственности и финансовой помощи от федерального правительства и Нижней Саксонии, направлен на спасение Meyer Werft от банкротства, что повлияет на его экономику. Из-за необходимой реструктуризации около 340 рабочих мест на верфи могут быть уволены.

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