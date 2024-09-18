Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиЭнергия от солнечной энергии

Meyer Burger, производитель солнечных панелей, стремится сократить свою рабочую силу примерно на 19%.

Особенно, Европа испытывает существенное воздействие

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Ситуация с занятостью в Саксонии и Саксонии-Анхальт якобы останется без изменений в связи с...
Ситуация с занятостью в Саксонии и Саксонии-Анхальт якобы останется без изменений в связи с увольнениями.

Meyer Burger, производитель солнечных панелей, стремится сократить свою рабочую силу примерно на 19%.

Meyer Burger, крупный игрок в производстве солнечных модулей, переживает значительные преобразования. После закрытия предприятия ранее в этом году компания проводит дальнейшие корректировки своей рабочей силы. В основном, изменения происходят в управлении, и многие сотрудники, скорее всего, лишатся работы к концу 2025 года.

Швейцарская компания объявила, что к концу 2025 года сократит количество сотрудников с нынешних примерно 1050 до около 850. Большая часть сокращений произойдет в Европе, в то время как рост прогнозируется в США. Meyer Burger преследует прибыльность посредством этой реструктуризации.

Хотя конкретные места сокращений еще не определены, увольнения не исключены на немецких сайтах, сказал Франц Рихтер, председатель совета директоров. Однако он заверил, что сайт в Тальхайме в Саксонии-Анхальт останется и продолжит функционировать как опора компании. Сайт в Хохенштайн-Эрнстталь в Саксонии важен для исследований и разработок. Скорее всего, под сокращение попадут административные роли.

Инвесторы выразили обеспокоенность и скепсис, так как акции упали примерно на восемь процентов до 1,76 швейцарских франков. Эксперты из банка кантона Цюрих прокомментировали, что хотя план реструктуризации разумный, он, возможно, пришел слишком поздно, чтобы предотвратить медленное падение Meyer Burger.

Изменения в управлении

В рамках своего процесса реструктуризации Meyer Burger также пережила изменения в своей команде руководителей. Бывший CEO Гюнтер Эрфурт ушел в отставку и покинет компанию. Рихтер, который теперь будет возглавлять управление, сказал, что Эрфурт принял это решение сам. Кроме того, главный финансовый директор Маркус Никлес покидает компанию. Временно Ральф Херменкенс (США) и Франк Циммерманн (Европа) будут докладывать совету директоров по финансовым вопросам. Троица будет сосредоточена на быстром восстановлении прибыльности. Рассматриваются различные варианты для покрытия оставшегося финансирования.

Цель состоит в том, чтобы достичь операционного результата (EBITDA) в диапазоне средних двузначных миллионов швейцарских франков при обороте 350-400 миллионов швейцарских франков к 2026 году. Стратегии основаны на уже существующих производственных мощностях и действующих договорах на покупку.

В течение многих лет Meyer Burger терпит убытки. В 2023 году компания сообщила об убытке EBITDA в размере 164 миллионов швейцарских франков при выручке 135 миллионов швейцарских франков. Совет директоров изначально планировал перенести основное производство в США, но был вынужден отказаться от этих планов из-за отсутствия вариантов финансирования. Ранее в этом году они также закрыли то, что, по их словам, было крупнейшим в Европе производственным сайтом солнечных модулей в Саксонии в Фрайберге.

Несмотря на эти трудные времена, Meyer Burger остается приверженным получению энергии из солнечной энергии. С реструктуризацией компания стремится усилить свой фокус на рост в США, где она ожидает значительных возможностей в области солнечной энергии.

Новая команда руководителей под руководством Франца Рихтера ставит своей целью существенно сократить убытки, стремясь к операционному результату (EBITDA) в диапазоне средних двузначных миллионов швейцарских франков к 2026 году, при этом поддерживая выручку в диапазоне 350-400 миллионов швейцарских франков, в основном за счет использования существующих производственных мощностей и договоров на покупку.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Рабочие помахивают плакатами протеста во время забастовки, поскольку представители профсоюзов...
Экономика

"Боинг" снижает заработную плату руководителей, увольняет несоюзных работников во время трудовых споров

Boeing временно réduction executive и несоюзный персонал, не представленный профсоюзом, по словам CEO Келли Ортберг, в попытке сэкономить средства во время продолжающейся забастовки, сообщил сотрудникам в среду.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Аляска завершает покупку Гавайских авиалиний за 1,9 миллиарда долларов.
Экономика

Аляска завершает покупку Гавайских авиалиний за 1,9 миллиарда долларов.

Алиaskan Airlines завершила приобретение Hawaiian Airlines на сумму 1,9 миллиарда долларов после достижения соглашения с Департаментом транспорта Соединенных Штатов в среду.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
BASF планирует структурные изменения <unk> удовлетворенность инвесторов очевидна
Экономика

BASF планирует структурные изменения <unk> удовлетворенность инвесторов очевидна

BASF планирует структурные изменения <unk> удовлетворенность инвесторов очевидна BASF, крупнейшая в мире химическая компания, похоже, готовится к серьезным переменам, что вызывает волнение среди инвесторов. По данным Bloomberg, текущий CEO, Маркус Камиет, возможно, объявит о планах первичного публичного предложения (IPO) своего подразделения сельскохозяйственных химикатов в течение ближайших двух лет

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.
Спорт

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер.

У Мэттса Хаммельса теперь другой менеджер. Новым главным тренером АС Roma стал хорватский специалист Иван Юрич, всего через несколько часов после увольнения легендарного Даниэле Де Росси. Об этом официально объявил совет директоров клуба поздно вечером. Ранее Юрич тренировал «Торино» до конца летнего сезона. 49-летний Юрич подписал контракт с владельцем клуба

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.
Политика

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера.

Хезболла испытывает кибератаку через платформу Пейджера. В то же время, одновременное взрывание множества пейджеров в Ливане, по наблюдениям специалистов, служит демонстрацией мощи Израиля, хотя правительство Иерусалима не взяло на себя публичную ответственность. Этот инцидент является унизительным для "Хезболлы", так как он раскрывает уязвимости в безопасности организации. Известная своей

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Свидетели оказали первоначальную помощь человеку после авиационной атаки на Харьков примерно в...
Политика

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования.

В 18:39 украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты поддерживают ежедневный лимит использования. 10:30 Национальная гвардия Украины может ежедневно развернуть до десяти разведывательных дронов По словам бригадного генерала Вадима Гладкова, озвученным на сайте "Укринформ", батальон Национальной гвардии Украины может использовать до десяти разведывательных дронов в день. Интересно, что

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Известный журналист Адриан Войноваровски покидает ESPN и станет менеджером мужской баскетбольной...
Спорт

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете.

Баскетбольный аналитик Адриан Войнаровски прощается с ESPN, чтобы занять должность менеджера баскетбольной команды в своем бывшем университете. Войнарowski уходит из журналистики, чтобы занять должность генерального менеджера мужской баскетбольной команды своего бывшего университета, Св. Бонавентуры, как он объявил. "Тридцать семь лет назад газета The Hartford Courant предоставила мне мою первую

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно