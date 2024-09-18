Meyer Burger, производитель солнечных панелей, стремится сократить свою рабочую силу примерно на 19%.

Meyer Burger, крупный игрок в производстве солнечных модулей, переживает значительные преобразования. После закрытия предприятия ранее в этом году компания проводит дальнейшие корректировки своей рабочей силы. В основном, изменения происходят в управлении, и многие сотрудники, скорее всего, лишатся работы к концу 2025 года.

Швейцарская компания объявила, что к концу 2025 года сократит количество сотрудников с нынешних примерно 1050 до около 850. Большая часть сокращений произойдет в Европе, в то время как рост прогнозируется в США. Meyer Burger преследует прибыльность посредством этой реструктуризации.

Хотя конкретные места сокращений еще не определены, увольнения не исключены на немецких сайтах, сказал Франц Рихтер, председатель совета директоров. Однако он заверил, что сайт в Тальхайме в Саксонии-Анхальт останется и продолжит функционировать как опора компании. Сайт в Хохенштайн-Эрнстталь в Саксонии важен для исследований и разработок. Скорее всего, под сокращение попадут административные роли.

Инвесторы выразили обеспокоенность и скепсис, так как акции упали примерно на восемь процентов до 1,76 швейцарских франков. Эксперты из банка кантона Цюрих прокомментировали, что хотя план реструктуризации разумный, он, возможно, пришел слишком поздно, чтобы предотвратить медленное падение Meyer Burger.

Изменения в управлении

В рамках своего процесса реструктуризации Meyer Burger также пережила изменения в своей команде руководителей. Бывший CEO Гюнтер Эрфурт ушел в отставку и покинет компанию. Рихтер, который теперь будет возглавлять управление, сказал, что Эрфурт принял это решение сам. Кроме того, главный финансовый директор Маркус Никлес покидает компанию. Временно Ральф Херменкенс (США) и Франк Циммерманн (Европа) будут докладывать совету директоров по финансовым вопросам. Троица будет сосредоточена на быстром восстановлении прибыльности. Рассматриваются различные варианты для покрытия оставшегося финансирования.

Цель состоит в том, чтобы достичь операционного результата (EBITDA) в диапазоне средних двузначных миллионов швейцарских франков при обороте 350-400 миллионов швейцарских франков к 2026 году. Стратегии основаны на уже существующих производственных мощностях и действующих договорах на покупку.

В течение многих лет Meyer Burger терпит убытки. В 2023 году компания сообщила об убытке EBITDA в размере 164 миллионов швейцарских франков при выручке 135 миллионов швейцарских франков. Совет директоров изначально планировал перенести основное производство в США, но был вынужден отказаться от этих планов из-за отсутствия вариантов финансирования. Ранее в этом году они также закрыли то, что, по их словам, было крупнейшим в Европе производственным сайтом солнечных модулей в Саксонии в Фрайберге.

Несмотря на эти трудные времена, Meyer Burger остается приверженным получению энергии из солнечной энергии. С реструктуризацией компания стремится усилить свой фокус на рост в США, где она ожидает значительных возможностей в области солнечной энергии.

Новая команда руководителей под руководством Франца Рихтера ставит своей целью существенно сократить убытки, стремясь к операционному результату (EBITDA) в диапазоне средних двузначных миллионов швейцарских франков к 2026 году, при этом поддерживая выручку в диапазоне 350-400 миллионов швейцарских франков, в основном за счет использования существующих производственных мощностей и договоров на покупку.

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