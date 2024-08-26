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ЭкономикаНовостиСоединенные Штаты Америки

Meyer Burger, производитель солнечных панелей, стремится сохранить свое присутствие в Саксонии-Анхальте.

Компания «Майер Бергер», занимающаяся производством солнечных панелей и базирующаяся в Швейцарии, закрыла предприятие в Саксонии в весенний период. Ранее на разных производственных площадках в Саксонии-Анхальт наблюдались трудности с функционированием. В настоящее время проблема решена.

 and  Ksenia Johnson
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- Meyer Burger, производитель солнечных панелей, стремится сохранить свое присутствие в Саксонии-Анхальте.

Meyer Burger отменяет угрозу закрытия производства солнечных батарей в Саксонии-Анхальт. Компания сообщает, что первоначальный план перенести производство на альтернативный сайт в США в настоящее время неосуществим и приостановлен. Это означает, что производство в Биттерфельде-Вольфене продолжит свою работу. "Это серебряная подкладка в облаке", - сказал CEO Гюнтер Эрфурт.

Meyer Burger уже закрыл крупнейшее производство солнечных модулей в Фрайберге, Саксония, весной. Швейцарская корпорация объяснила это решение жесткой конкуренцией со стороны дешевых китайских импортов в Европу на тот момент. Ранее отрасль безуспешно обращалась к федеральному правительству за помощью в укреплении европейских производителей. Производство солнечных батарей в Биттерфельде-Вольфене также было на грани остановки. Недавние сообщения указывают на то, что производство там будет продолжаться до 2025 года.

Германия как наиболее реальное решение

План состоял в том, чтобы сократить завод как только производство в США начнется, сказал Эрфурт. "Это отменяется на данный момент". Финансовые трудности при установке производства солнечных батарей в США обусловлены растущими затратами на материалы для переоборудования заводов, среди других причин.

Завод в Саксонии-Анхальт, с его 350 сотрудниками, продолжит служить "опорой" для поставок солнечных батарей Meyer Burger и обеспечивать производство модулей компании в Аризоне, США. Это в настоящее время наиболее разумный вариант, заявил швейцарский конгломерат. Производство модулей в Аризоне имеет мощность 1,4 гигаватта, которую можно полностью обеспечить из Биттерфельда-Вольфена.

США ужесточают позицию против Азии

Новые правила в США сделали импорт солнечных батарей для производства модулей более экономически выгодным, пояснил Эрфурт. Логистические затраты на батареи также относительно невысоки. Кроме того, в США ужесточились ограничения и тарифы на импорт из Азии. "В целом уровень цен в США здоровее, чем в Европе. Вот почему это работает".

Несмотря на первоначальные планы перенести производство в Соединенные Штаты из-за экономических трудностей, Meyer Burger приостановил это из-за неосуществимости. В результате производство солнечных батарей в Соединенных Штатах Америки остается ограниченным, и компания продолжит полагаться на свой завод в Саксонии-Анхальт для поставок, служащий опорой для производства модулей в Аризоне.

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