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Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкая Бундеслига

Мэтьюс предлагает подробную информацию о том, как Бавария справилась с ситуацией с Горецкой.

Актив ли Леон Горецка в нынешнем сезоне за ФКBayern Мюнихен? Указания из командного составаBayernнеоспоримы, и согласно утверждениям Лотара Маттэйуса, они соответствуют необходимым протоколам.

 and  John Stellmacher
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- Мэтьюс предлагает подробную информацию о том, как Бавария справилась с ситуацией с Горецкой.

Легенда футбола Лотар Маттеус прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника мюнхенской "Баварии" Леона Горецки. "Если Горецка считает, что его перспективы в Мюнхене ухудшились, ему нужно принимать решение самому", - заявил Маттеус в своей статье для Sky. "Как сторонний наблюдатель, я считаю, что с ним обращаются разумно".

Маттеус, в прошлом возглавлявший "Рапид Вена", получал сигналы от клуба о завышенной стоимости некоторых игроков. "Вклад Горецки в "Баварию" бесспорен, но, похоже, тренер или руководство отдают предпочтение другим. Клуб подталкивает Горецку к поиску новых команд", - написал Маттеус.

Полузащитник "Баварии" находится в сложной ситуации. Он не был включен в состав на матч Кубка Германии против "Ульма" в пятницу (16:00). Ходят слухи о его возможном переходе. "На данный момент нет серьезных разговоров о предложениях", - сказал спортивный директор Кристоф Фройнд, "но, безусловно, есть клубы, которые следят за Леоном Горецкой из-за его выдающихся навыков". Контракт Горецки истекает 30 июня 2026 года.

В контексте немецкой Бундеслиги будущее Леона Горецки в "Баварии" остается предметом спекуляций из-за ограниченного игрового времени. Несмотря на то, что бывший тренер "Рапида Вена" Лотар Маттеус считает обращение "Баварии" с Горецкой разумным, некоторые считают, что он может задуматься о переходе в otra команду.

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