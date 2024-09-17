Meta ограничивает доступ к Instagram только для подростков.

Подростки, использующие Instagram, вскоре столкнутся с ограничениями своей активности на платформе, так как Meta, компания-владелец, вводит "Подростковые аккаунты". Эти аккаунты ограничат, кто может с ними связаться и какой контент они могут видеть, а пользователям младше 16 лет потребуется согласие родителей, чтобы ослабить эти защиты.

Meta также работает над усовершенствованием распознавания возраста с помощью ИИ, чтобы бороться с проблемой подделывания возраста подростками. По словам главы политики Meta, Ника Клегга, эти меры находят баланс между правами подростков, родителей и компаний социальных сетей. Несмотря на то, что эти ограничения могут привести к снижению использования Instagram подростками, они направлены на повышение доверия родителей к мерам безопасности.

Ограничения, которые нельзя изменить без согласия родителей до достижения 16 лет, включают:

Ночной режим: уведомления отключены, а автоматические ответы на прямые сообщения отправляются с 10 вечера до 6 утра.

Лимит времени: пользователей просят выйти после 60 минут ежедневного использования.

Частные аккаунты: новые подписчики должны быть приняты, прежде чем они смогут увидеть сообщения пользователя.

"Чувствительный" контент, такой как пластическая хирургия или насилие, ограничен.

Фильтр для оскорбительных слов и фраз реализован в комментариях.

Родители получат доступ к списку пользователей, с которыми их подростки общались в течение последней недели, но не к содержанию этих разговоров. Они также могут установить ежедневный лимит использования или ограничить доступ в определенные часы.

Сначала эти подростковые аккаунты будут введены в США, Великобритании, Канаде и Австралии. Они станут доступны в ЕС к концу года и на других платформах Meta, таких как Facebook, WhatsApp и Threads, в следующем году.

Поощрение диалога вокруг родительского контроля

Подход Meta к обнаружению ложных заявлений о возрасте включает анализ информации профиля и взаимодействий с сообщениями и другими аккаунтами. Если ИИ идентифицирует пользователя, который, по-видимому, ложно представляет свой возраст, его также переведут на подростковый аккаунт, если это необходимо. Если ИИ ошибается, пользователь сможет вернуться к стандартному аккаунту, сказал Клегг.

Meta надеется стимулировать дискуссию о легко реализуемых вариантах родительского контроля на разных платформах. Критики часто обвиняют технологические компании, в том числе Meta, в недостаточной защите молодых пользователей на их платформах.

Несмотря на эти новые ограничения, Instagram остается ценной платформой для самовыражения и общения подростков. Однако реализация этих мер может побудить к более осознанным и уважительным онлайн-взаимодействиям благодаря более строгому контролю над прямыми сообщениями и контентом.

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