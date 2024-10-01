Mercedes отказывается от участия в индустрии такси.

В течение многих лет лимузины Mercedes были основным выбором для немецких таксистов. Тем не менее, продажи популярных моделей, таких как E- и B-класс, резко упали в этом году, а CEO Mercedes Ола Каллениус возглавляет этот сдвиг.

В 2019 году Mercedes был безоговорочным королем автомобильного рынка в Германии, с более чем половиной всех такси на дорогах, носящих значок Mercedes. Однако, по данным "Handelsblatt", Mercedes совершил резкий поворот и, по сути, сказал прощай этому сегменту рынка. Количество зарегистрированных Mercedes автомобилей для такси сократилось более чем на 70% за первые восемь месяцев этого года.

Продажи моделей E- и B-класса упали еще больше, с поразительным снижением на 90-95%. Единственная модель Mercedes, которая все еще пользуется спросом у таксистских компаний, - это фургон Mercedes Vito. Согласно данным исследования рынка Dataforce, приведенным "Handelsblatt", это единственная модель Mercedes, которая регистрируется в значительном количестве для такси.

Хотя рынок такси в Германии находился в свободном падении в последние годы, падение Mercedes особенно резкое. В 2019 году было зарегистрировано 6927 новых такси, из которых 3627 были Mercedes. Однако в первые восемь месяцев этого года из 3756 newly registered taxis только 497 были Mercedes, что означает, что их доля рынка упала с более чем 50% до всего 13%.

Теперь Volkswagen Touran и Caddy стали новыми лидерами на рынке немецких такси, а Toyota обошла Mercedes по количеству регистраций такси.

Это не случайность, а сознательное решение CEO Mercedes Олы Каллениуса. В рамках новой стратегии роскоши компании в прошлом году Mercedes фактически прекратил выпуск специальных версий и льготное финансирование для такси. Компания подтвердила "Handelsblatt", что больше не производит такси модели прямо на заводе. Таксисты теперь должны обращаться в сторонние мастерские, чтобы переоборудовать свои Mercedes автомобили для пассажирских перевозок.

Как сказал Mercedes, "продажи и установки в пассажирском транспорте не достаточно устойчивы для жизнеспособного решения на заводе". Таксистская индустрия просто не была достаточно большой, а маржи были слишком узкими, чтобы Mercedes мог получать прибыль, несмотря на свою долгую историю доминирования на рынке. Менеджер Mercedes также сказал, что "такси не вписываются в нашу претензию на роскошь".

Автопроизводитель Mercedes когда-то доминировал на рынке такси в Германии, с более чем половиной всех такси на дорогах, носящих его значок. Однако под руководством CEO Каллениуса Mercedes решил покинуть этот сегмент рынка, что привело к значительному снижению регистраций Mercedes автомобилей для такси.

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