Сколько? - Мэр Эрфурта принес присягу в городском совете

Мэр Эффурта Андреас Хорн (ХДС) был приведен к присяге на первой сессии нового городского совета. Как самый старший член, Манфред Рюге, сам бывший мэр с 1990 по 2006 год, принимал присягу, объявил город. Это был первый раз, когда Рюге носил цепь офицера мэра Эффурта.

Хорн был членом городского совета с 2014 по 2019 год, а затем служил заместителем мэра по безопасности, окружающей среде и спорту в течение пяти с половиной лет. "Вы были моим введением в администрацию, которая имеет большой потенциал", - сказал Хорн.

22 из 50 членов городского совета - новички, избранные на пятилетний срок. Хорн подчеркнул важность совместного поиска решений, таких как строительство школ, безопасность, доступное жилье и развитие инфраструктуры. Он подчеркнул необходимость сотрудничества на равных.

Хорн победил в runoff-голосовании 9 июня против действующего Андреаса Бауэвина (СДПГ) и вступил в должность 1 июля.

На следующей сессии мэр Андреас Хорн принял новых членов городского совета. Во время своей речи Хорн упомянул потенциал, который он впервые увидел в администрации от Манфреда Рюге, своего введения в администрацию.

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