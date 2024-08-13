- Мэр должен быть на посту 8 лет вместо 5

Мэры и советники в Нижней Саксонии в будущем будут избираться на восемь лет вместо пяти. Красно-зеленая земельная правительственная коалиция согласовала соответствующие изменения в законе.

Министр внутренних дел Даниэла Беehrens заявила: "С помощью продления мы хотим сделать должности более привлекательными для потенциальных кандидатов. Как и другие работодатели, общины находятся в интенсивной конкуренции за квалифицированных управленческих работников". Общины неоднократно просили продлить срок полномочий главных административных должностных лиц.

Ранее СДПГ и "Зеленые" сократили сроки полномочий.

Сроки полномочий избранных должностных лиц не затронуты законопроектом. Реформа в основном будет применяться к должностным лицам, избранным на срок, начинающийся 1 ноября 2026 года. Однако если мэры или советники покинут свой пост до вступления в силу нового регулирования, более длительный срок полномочий может применяться и раньше.

В начале первой красно-зеленой коалиции под руководством министра-президента Стефана Вайля в 2013 году СДПГ и "Зеленые" сократили сроки полномочий местных руководителей с восьми до пяти лет. Вайль сказал прошлым летом, что он выступал за это на тот момент, исходя из своего опыта в качестве лорда-мэра Ганновера. Однако с тех пор условия изменились. Вопросы стали более сложными, общественные дискуссии жестче, а нагрузка намного больше, сказал политик от СДПГ.

Предложенные изменения в законе Нижней Саксонии сделают должности мэра и советника в Нижней Саксонии восемьюлетними сроками, как согласовано красно-зеленой земельной правительственной коалицией. По словам министра внутренних дел Даниэлы Беehrens, это продление направлено на то, чтобы сделать эти должности более привлекательными для потенциальных кандидатов из-за усиления конкуренции за квалифицированных руководителей в общинах.

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