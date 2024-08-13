- Мэн Мэн беременна <unk> Еще одного панта-малыша ждут в Берлинском зоопарке

В Берлинском зоопарке не только умиление; панда-дама Менг Менг снова беременна. "Плоды сейчас примерно 2,5 сантиметра в размере и должны вырасти еще немного до родов", - сказал Томас Хильдебрандт, глава отдела управления воспроизводством в Институте изучения диких животных имени Лейбница, согласно пресс-релизу.

В воскресенье в Пандовый сад разразилась небольшая радость, сообщил зоопарк. Менг Менг в последнее время была менее сотрудничающей. "Несмотря на заметное пинание живота, Менг Менг удалось убедить встать и принять холодный ультразвуковой гель и осмотр ультразвуковым датчиком", - сказал ветеринар, международный эксперт по воспроизводству гигантских панд. "Наконец, вертикальный осмотр принес радостную новость, что Менг Менг беременна двойней".

Пандятки: Теперь перекрестим пальцы

Команда была в восторге, так как до этого было несколько неудачных попыток ультразвукового обследования, сказала ветеринар Франциска Зуттер, также участвовавшая в осмотре. "Несмотря на все волнение, мы должны помнить, что это очень ранняя стадия беременности, и так называемая резорбция - то есть смерть эмбриона - все еще возможна на этом этапе", - сказала Зуттер. Срок беременности у гигантских панд обычно составляет три-шесть месяцев.

Развитие будет контролироваться с помощью ультразвуковых обследований и анализа гормонов. "Мы очень надеемся, что все пойдет так же хорошо, как и в последний раз в 2019 году". Тогда первый пanda-бэби в немецком зоопарке стал сенсацией: близнецы и бывшие любимцы публики Пит и Паул больше не в Берлине.

Успех недавнего ультразвукового обследования вызвал ожидание в сообществе европейских зоопарков, так как Менг Менг беременна двумя гигантскими пандятками в Берлинском зоопарке. Если беременность будет успешной, это может стать значительным вкладом в программы разведения гигантских панд в Европейском союзе.

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