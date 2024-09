Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году.

Маите Келли обычно является частым гостем шлягерных шоу, но она планирует перемены на предстоящий год. Вместо частых появлений на телевидении она собирается сделать перерыв, обещая своим фанатам что-то захватывающее по возвращении. Перед своим возвращением, однако, ей нужно погрузиться в свою внутреннюю сущность.

В своем Instagram, пост с 245 000 подписчиков, Келли делится и захватывающими, и немного разочаровывающими новостями. Начиная с января 2025 года, она отправится в масштабный тур, обещая, что он будет полон "замечательных живых шоу". Ее сердце бьется от предвкушения, обещая больше музыки, хитов и танцев, чем когда-либо прежде. Она хочет связаться со своей аудиторией на личном уровне во время этих концертов.

Однако телезрителям, возможно, придется потерпеть ее отсутствие некоторое время, так как Келли объявила о длительном перерыве в телевизионных appearances. Она выражает благодарность за свои прошлые телевизионные моменты, но теперь хочет времени, чтобы "окунуться в себя" и избегать шоу, ведущие Джованни Заррелла или Флориан Сильберейсен.

"Я снова появлюсь"

Отшельничество Келли служит положительной цели. Она надеется использовать свой телевизионный отпуск, чтобы создать "самые великолепные шедевры" своей карьеры. У нее полно идей. "Есть так много в запасе", - говорит она. "Я reappears sometime to astonish and inspire you".

В течение своего периода самопознания Келли все еще будет появляться в некоторых телешоу и, конечно же, живых выступлениях. Она успокаивает своих фанатов, заявляя: "Будет больше музыки, больше хитов и больше танцев, чем когда-либо прежде". Ее тур "Только любовь" приведет ее в 15 немецких городов и Цюрих с января по март 2025 года.

Наступающий тур, полный захватывающих живых шоу, обещает быть самым захватывающим развлечением, которое Маите Келли может предложить, согласно ее посту в Instagram. Несмотря на свой длительный перерыв в телевизионных appearances, фанаты все равно могут ожидать от нее больше музыки и танцев во время живых выступлений.

Читайте также: