Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиРазвлечения

Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году.

Маите Келли обычно является частым гостем шлягерных шоу, но она планирует перемены на предстоящий год. Вместо частых появлений на телевидении она собирается сделать перерыв, обещая своим фанатам что-то захватывающее по возвращении. Перед своим возвращением, однако, ей нужно погрузиться в свою внутреннюю сущность.

В своем Instagram, пост с 245 000 подписчиков, Келли делится и захватывающими, и немного разочаровывающими новостями. Начиная с января 2025 года, она отправится в масштабный тур, обещая, что он будет полон "замечательных живых шоу". Ее сердце бьется от предвкушения, обещая больше музыки, хитов и танцев, чем когда-либо прежде. Она хочет связаться со своей аудиторией на личном уровне во время этих концертов.

Однако телезрителям, возможно, придется потерпеть ее отсутствие некоторое время, так как Келли объявила о длительном перерыве в телевизионных appearances. Она выражает благодарность за свои прошлые телевизионные моменты, но теперь хочет времени, чтобы "окунуться в себя" и избегать шоу, ведущие Джованни Заррелла или Флориан Сильберейсен.

"Я снова появлюсь"

Отшельничество Келли служит положительной цели. Она надеется использовать свой телевизионный отпуск, чтобы создать "самые великолепные шедевры" своей карьеры. У нее полно идей. "Есть так много в запасе", - говорит она. "Я reappears sometime to astonish and inspire you".

В течение своего периода самопознания Келли все еще будет появляться в некоторых телешоу и, конечно же, живых выступлениях. Она успокаивает своих фанатов, заявляя: "Будет больше музыки, больше хитов и больше танцев, чем когда-либо прежде". Ее тур "Только любовь" приведет ее в 15 немецких городов и Цюрих с января по март 2025 года.

Наступающий тур, полный захватывающих живых шоу, обещает быть самым захватывающим развлечением, которое Маите Келли может предложить, согласно ее посту в Instagram. Несмотря на свой длительный перерыв в телевизионных appearances, фанаты все равно могут ожидать от нее больше музыки и танцев во время живых выступлений.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Последние

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН.
Политика

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН.

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН. 15:12 Сообщение: Китай Помогает России Разрабатывать Дроны Дальнего Действия По слухам в европейских кругах разведки, Россия пытается создать технологию дронов дальнего действия с помощью Китая. По словам двух источников в разведке, это было бы первое случаем производства

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.
Политика

Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.

Американское правительство пристально следит за угрозой Ирана старшим американским чиновникам, как заявили в среду государственный секретарь Антони Блинкен.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Рабочие, согласно исследованию Конференции советников по вопросам управления, назвали гибкость на...
Экономика

В связи с этим, как отмечается в заключении, Amazon не может быть признана субъектом предпринимательства.

Если ваш работодатель разрешает вам работать удаленно на частичной основе, возможно, на еженедельной основе, и вы очень цените такую гибкость, вы, вероятно, почувствовали недовольство, узнав недавно, что Amazon планирует потребовать от своего corporate-персонала полный возврат в офис пять раз в...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно