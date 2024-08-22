McDonald's может создать 24 000 рабочих мест, открыв новые торговые точки в Великобритании и Ирландии.

В соответствии со своими планами расширения, гигантский фастфуд-оператор McDonald's (MCD) планирует экспериментировать с новыми форматами ресторанов, такими как драйв-ин и компактные точки, а также открывать рестораны в городских и пригородных районах. McDonald's объявил об этом в пресс-релизе в среду.

Этот проект является частью масштабной цели, объявленной в декабре, по созданию дополнительных 10 000 ресторанов по всему миру к 2027 году. Это увеличит присутствие McDonald's в мире до 50 000 точек.

Говоря об планах расширения в Великобритании и Ирландии, CEO McDonald's UK & Ireland Алистаир Макроу заметил: "Пятьдесят лет назад, когда McDonald’s впервые пришел в Великобританию, ландшафт был совершенно другим".

Он продолжил: "Прошла половина века, и изменилась Великобритания. McDonald's шел бок о бок с ней, приспосабливаясь и меняясь... Мы начали с одного способа заказа, а сегодня предлагаем нашим клиентам 11 вариантов".

Этот рост в Великобритании означает почти 14-процентный рост числа ресторанов McDonald's и рабочих мест в стране, как рассчитал CNN. На этот проект, по данным компании, планируется потратить £1 миллиард ($1,3 миллиарда).

Расширение подчеркивает веру McDonald's в свои перспективы, несмотря на недавнее снижение глобальных продаж. Выручка от ресторанов, работающих более года, снизилась на 1% в квартале с апреля по июнь 2023 года, что является первым снижением продаж с четвертого квартала 2020 года, когда пандемия вызвала спад.

На снижение продаж повлияло и снижение доходов от ресторанов в США, работающих более года, на 0,7%, в основном из-за уменьшения числа посетителей заведений компании.

В США в течение последнего года цены на продукты питания в ресторанах и фастфуде значительно выросли, делая поход в ресторан относительно роскошью для многих клиентов.

McDonald's стал объектом критики со стороны некоторых американских потребителей. Широко распространенный пост в социальных сетях, в котором была показана обед из Big Mac за $18, вызвал недовольство, якобы корпоративная алчность усугубляет инфляцию. Позже выяснилось, что высокая цена была в единственном перевалочном пункте в Коннектикуте, что более чем вдвое превышает среднюю цену по стране. С тех пор президент McDonald's извинился и предупредил франчайзи о таких аномальных практиках.

Кроме того, McDonald's столкнулся с трудностями и в Великобритании. В прошлом году его обогнала сеть экономичных пекарен Greggs, став лидером на рынке быстрого завтрака.

Стратегия расширения включает открытие новых ресторанов tanto в городских, как и в пригородных районах, что способствует росту бизнеса McDonald's. С этой целью они стремятся создать дополнительные 10 000 ресторанов по всему миру к 2027 году, что значительно увеличит их присутствие в мире.

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