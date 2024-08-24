- Маза помогает "Герте" преодолеть 2-0 против "Регенсбурга".

В Второй Бундеслиге "Герта БСК" одержала свою первую победу в сезоне, обыграв на выезде недавно promuченный "SSV Яhn Регенсбург" со счетом 2:0 на Олимпийском стадионе. Ибрахим Маза (90') и Флориан Нидерлехнер (90+6) стали авторами голов, закрепив победу после удаления Мануэля Уро-Тагбы из Регенсбурга за фол против Нидерлехнера (76').

"Герта" избежала катаклизмов начала прошлого сезона и сейчас набрала 4 очка в трех матчах. Что касается Регенсбурга, который добился успеха над командой Бундеслиги "Бохум" в матче Кубка Германии, это было их второе поражение в лиге.

Хороший старт "Герты" начал угасать

Тренер Кристиан Фель предоставил дебют в команде летнему новичку Луке Шюлеру вместо ушедшего Хариса Табаковича. Шюлер получил отличный шанс сразу отличиться, но вместо этого пробил выше перекладины (5'). "Герта" начала матч с хорошей энергией, играла хорошо и высоко прессинговала, но энтузиазм команды угасал по мере того, как проходило время. Регенсбург воспользовался ошибками "Герты", и Доминик Котер почти забил после великолепного сольного прорыва (21'), а Кристиан Кюльветер почти забил издалека из-за ошибки "Герты" (36').

Во второй половине матча обеим командам было трудно создать опасные моменты. Несмотря на замены Фелья, ситуация не улучшилась до тех пор, пока Маза не открыл счет точным ударом после великолепной командной комбинации.

Вторая победа "Герты" в Бундеслиге в этом сезоне была одержана над "SSV Яhn Регенсбург", что позволило команде продолжить успешный старт в лиге. Несмотря на предыдущий успех Регенсбурга над командой Бундеслиги "Бохум", они потерпели второе поражение в Второй Бундеслиге.

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