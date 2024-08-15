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Маурисио Почеттино станет главным тренером мужской сборной США по футболу, согласно нескольким сообщениям.

Следующим главным тренером мужской национальной футбольной команды США станет Маурисио Почеттино, сообщают источники.

 and  Mark Rodriguez
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Маурисио Почеттино недавно был менеджером английского клуба Премьер-лиги Челси.
Маурисио Почеттино недавно был менеджером английского клуба Премьер-лиги Челси.

Маурисио Почеттино станет главным тренером мужской сборной США по футболу, согласно нескольким сообщениям.

Почеттино согласовал условия с командой и вскоре будет представлен в качестве главного тренера, сообщают несколько источников, в том числе The Athletic от Дэвида Орнштейна.

CNN обратилась к сборной США за подтверждением.

Почеттино станет серьезным приобретением для США и принесет богатый опыт работы на высшем уровне.

52-летний главный тренер недавно тренировал Челси в английской Премьер-лиге и помог клубу финишировать на шестом месте в прошлом сезоне.

Почеттино также известен по работе с Тоттенхэм Хотспур и Пари Сен-Жермен, где он привел ПСЖ к победе в Лиге 1.

Это будет первое выступление Почеттино в международном менеджменте, и он будет отвечать за руководство американской командой на чемпионате мира на домашнем поле в 2026 году.

Аргентинский тренер присоединится к США после увольнения предыдущего главного тренера Грега Берхалтера после неудачного выступления на Кубке Америки в июле.

Навыки Почеттино в футболе, в частности, в английской Премьер-лиге с клубами, такими как Челси и Тоттенхэм Хотспур, несомненно, внесут вклад в выступление американской команды на предстоящих спортивных мероприятиях. С Почеттино во главе американская команда стремится произвести сильное впечатление на чемпионате мира 2026 года, первом крупном турнире под его руководством в международном менеджменте.

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