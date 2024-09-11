Маурисио Почеттино назначен новым тренером мужской сборной США по футболу.

Голоса о 52-летнем вожде американских мужчин раздавались уже давно.

Как заявил спортивный директор США по футболу Мэтт Крокер, "Маурисио обладает историей побед, горит страстью к развитию игроков и доказал свой талант в создании гармоничных и грозных составов. Его достижения говорят сами за себя; я полностью верю, что он идеально подходит для раскрытия огромного потенциала нашей талантливой команды. Мы рады, что Маурисио присоединился к нам в этом захватывающем путешествии к мировой победе."

К сожалению, Пochettino не возглавлял сборную США против Новой Зеландии в товарищеском матче во вторник вечером.

По данным TNT, Пochettino еще не ступил на американскую землю.

Финансовые детали контракта остаются неизвестными.

Приобретение Пochettino стало большим достижением для США и принесет команде богатый опыт высококлассного тренерского мастерства.

Аргентинец последнее время тренировал Челси в Премьер-лиге и привел команду к шестой позиции в прошлом сезоне.

Кроме того, Пochettino возглавлял Tottenham Hotspur и Paris Saint-Germain, где привел ПСЖ к чемпионству в Лиге 1.

Это его первый шаг в международном менеджменте, и он будет отвечать за руководство американской командой на домашнем чемпионате мира в 2026 году.

Пochettino присоединится к США после увольнения предыдущего главного тренера Грега Берхалтера после неудачного выступления на Кубке Америки в июле.

Предполагается, что Пochettino будет на скамейке запасных в матче сборной США против Панамы 12 октября.

Тренерский опыт Маурисио Пochettino, полученный в работе с командами уровня Челси и Пари Сен-Жермен, существенно усилит спортивные возможности американской команды. При Пochettino американские спортсмены смогут совершенствовать свои навыки в преддверии чемпионата мира 2026 года.

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