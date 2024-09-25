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ОбществоНовостиКурение

"Матула" прекращает употребление табака

Следующие шесть и шесть десятых десятилетий

 and  Ann Bradley
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"Матула" прекращает употребление табака

Клаус Тео Гертнер сыграл роль частного детектива Йозефа Матулы в "Ein Fall für zwei" в течение 32 лет и более 300 эпизодов, прежде чем шоу закончилось в 2013 году. Он выдержал побои и насилие на экране, а также свои регулярные перерывы на курение, несмотря на то, что у его персонажа было четыре разных адвоката. В личной жизни он курил 66 лет. Но теперь, в возрасте 81 года, он решительно настроен бросить курить.

Гертнер обратился за помощью к китайскому врачу в Берлине, чтобы бросить курить, как сообщает газета "Бильд". Лечение включает в себя пластырь на ухо, подобный акупунктуре, но без игл.

В интервью Гертнер самокритично относится к своей неспособности бросить курить, признавая, что ему это нравится, несмотря на то, что его жена Сара этого не выносит. Однако его решимость бросить курить сейчас сделала ее счастливой.

Цель - 90

Гертнер начал курить в возрасте 15 лет, тайком с друзьями. Он смог бросить курить только на три месяца и в некоторые периоды курил до 40 сигарет в день. Сейчас он курит пачку в день или немного больше.

Гертнер осознает вред, который курение наносит его здоровью. "Иногда я удивляюсь, почему я все еще здоров и не имею никаких проблем со здоровьем", - сказал он. Но он решительно настроен оставаться здоровым и дожить до 90 лет, особенно для Сары, которая на 45 лет моложе его и которую он женился 16 лет назад в своем третьем браке.

Когда придет его время, Гертнер хочет уйти так же, как и его отец, сказал он. "Просто упасть замертво посреди фразы". Но он не хочет, чтобы в его руке была сигарета, как у его отца на момент смерти.

Несмотря на свои регулярные перерывы на курение во время актерской карьеры, Клаус Тео Гертнер признает вред, который курение наносит его здоровью. Решительно настроенный бросить курить навсегда и дожить до 90 лет, он обращается за помощью к китайскому врачу в Берлине, используя пластырь на ухо в качестве лечения.

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