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Маттиас считает Киммича подходящим выбором для руководства немецкой национальной футбольной командой.

В ближайшем будущем, Йошуа Кимих станет капитаном сборной Германии, что поддерживает уважаемый бывший игрок национальной команды Лотар Маттеус

 and  Ksenia Johnson
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- Маттиас считает Киммича подходящим выбором для руководства немецкой национальной футбольной командой.

Жошуа Киммих — идеальный кандидат на роль нового капитана сборной Германии по футболу, считает Лотар Маттеус. "Его репутация, выступления и опыт говорят сами за себя. Он не боится высказывать свои мысли, и эта черта только усилится в новой роли капитана", — сказал Маттеус в интервью для телеканала Sky.

Главный тренер Юлиан Нагельсманн объявил в понедельник, что Киммих сменит Илкая Гюндогана, завершившего международную карьеру. Впервые с тех пор, как Нагельсманн назначил его постоянным капитаном, 29-летний звезда мюнхенской "Баварии" поведет сборную Германии в матче Лиги наций против Венгрии в эту субботу.

"Киммих имеет сильную связь с DFB и Нагельсманном, и он достойно представит нашу страну на поле", — предсказал Маттеус. 63-летний чемпион мира 1990 также прокомментировал решение Нагельсманна играть Киммиха на правом фланге обороны вместо опорного полузащитника.

"Лично я предпочитаю, чтобы капитан руководил из центра, а не из глубины", — признался Маттеус. Однако он отметил, что предыдущие капитаны Киммиха, Филипп Лам и Мануэль Нойер, успешно справлялись с этими задачами. "Если бы я мог загадать одно желание, то хотел бы, чтобы влияние тренера распространялось на поле", — объяснил Маттеус. Он также поддержал выбор Кая Хаверца и Антонио Рюдигера в качестве запасных капитанов.

Сборная Германии впервые будет captained by Joshua Kimmich в матче Лиги наций против Венгрии, подтверждая предсказание Маттеуса о достойном представлении Германии. Маттеус также поддерживает игру Киммиха на правом фланге, хотя и предпочитает капитанов, командующих из центра, ссылаясь на успех прошлых капитанов, таких как Филипп Лам и Мануэль Нойер, в этих ролях.

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