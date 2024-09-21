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СпортНовостиФК "Бавария"

Матис Тел участвует во внутреннем конфликте в ФК "Бавария", с номером ноль, представляющим его текущую борьбу.

 and  John Stellmacher
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Матью Тель боролся, чтобы поддерживать свою впечатляющую форму в предсезонный период.
Матью Тель боролся, чтобы поддерживать свою впечатляющую форму в предсезонный период.

Матис Тел участвует во внутреннем конфликте в ФК "Бавария", с номером ноль, представляющим его текущую борьбу.

На фронте атаки с форвардом Гарри Кэйном у Баварии есть и победители, и не оправдавшие ожиданий. Третьекурсник из Франции Маттиас Тел ожидал более значительной роли и забивал голы в начале своего пребывания в Мюнхене. К сожалению, любимец фанатов еще не смог перенести свою многообещающую форму из предсезонки в нынешний сезон, так как до матча Бундеслиги против SV Werder Bremen (15:30 CET/Sky и liveticker ntv.de) он еще не забил.

Тренер Винсент Компани и руководство Баварии остаются оптимистичными. В долгосрочной перспективе спортивный директор Кристоф Фрёнд подчеркнул: "Маттиас не проблема, которая потребует аренды". Компани добавил: "Я тоже когда-то был молодым игроком. Это совершенно нормально, что бывают спады. Ему просто нужно продолжать. Мы верим в него". Фрёнд добавил, что Тел продемонстрировал свой потенциал во время предсезонных сборов. Молодой француз также самокритичен и каждый день работает над улучшением своей игры. "Просто вопрос времени, когда он снова забьет и обретет уверенность", - заключил спортивный директор.

Олимпиада помогла Олисе

Совпадение, но соотечественник Тела Олисе, приобретенный за €53 млн из Кристал Пэлас, уже оставляет свой след в новой команде благодаря выдающимся выступлениям. 22-летний игрок уже забил один гол в Бундеслиге и удвоил свой счет в дебютном матче Лиги чемпионов против Динамо Загреб.

"Он уже играет ключевую роль и продолжит это делать", - похвалил Компани. Оказывается, участие Олисе в футбольном турнире Олимпиады в Париже, где он завоевал серебряную медаль как нападающий во французской сборной, оказалось кстати.

"Он вернулся к нам в отличной форме", - признал Компани, хотя Олисе начал предсезонную подготовку в Мюнхене позже, чем Тел. "Михаэль сыграл просто великолепно на Олимпиаде", - признал Фрёнд: "Для него это целый новый мир, с множеством отвлекающих факторов и в национальной команде. Мы очень довольны его прогрессом".

Руководство и тренерский штаб FC Bayern Munich остаются оптимистичными в отношении выступления Маттиаса Тел, несмотря на его текущую засуху с голами. Компани, опираясь на свой опыт как молодого игрока, верит, что Тел преодолеет свой спад и найдет свою форму. С другой стороны, Олисе, еще один француз, приобретенный Баварией, впечатляет своими выступлениями, забив один гол в Бундеслиге и удвоив свой счет в дебютном матче Лиги чемпионов.

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