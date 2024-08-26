- Математит выражает обеспокоенность отсутствием в Баварии лидера обороны, не имеющего необходимого "сертификата бедности".

Лотар Matthäus, 63 года, считает, что шаткая оборона Баварии - главная проблема клуба после сложного старта в новом сезоне Бундеслиги. Он удивлен тем, что Маттиас де Лихт был отпущен. "Если бы де Лихт не уходил, я бы сейчас не беспокоился об обороне Баварии", - написал он в своей колонке для Sky. "Это выбор, с которым нам придется жить, но многие люди, в том числе и в команде, недоумевают, потому что знают, что у них проблемы в обороне. И они избавляются от своего лучшего защитника".

Матеус называет это "беспорядком", что у Баварии нет сильного лидера в обороне: "Оборона всегда была и будет ахиллесовой пятой Баварии". Де Лихт, ныне в Манчестер Юнайтед, был самым надежным и "защитным мастером" последних сезонов.

Оборона Баварии так же шатка, как и в прошлом сезоне

В своей победе над Вольфсбургом со счетом 3:2 Бавария снова показала свою уязвимость перед непредвиденными ошибками, как и в прошлом сезоне. Второй гол после промаха защитника Мин-джэ Ким.

"Они продолжают там, где остановились в прошлом сезоне", - прокомментировал Матеус. Все центрбеки Баварии все еще приспосабливаются. "Конечно, ошибки Ким и Упамекано вызывают беспокойство в раздевалке", - добавил он.

Матеус особенно не впечатлен Кимом. "Я не хочу быть жестким, но Ким кажется недостаточно точным и быстрым в пасе с определенной уверенностью, необходимой на этом уровне. Это не то, что я ожидаю от топ-клуба, такого как Бавария", - сказал немецкий рекордсмен.

Центральные защитники чемпионов Байера и Боруссии Дортмунд сейчас более собранные, чем у Баварии. "Я бы не стал подписывать кого-то вроде Йонатана Таха или другого нового центрального защитника, несмотря на проблемы в обороне", - сказал Матеус. У Баварии есть пять игроков, которые могут играть на этой позиции - Ким, Упамекано, Эрик Дайер, Хироки Ито и Йосип Станич. "Если они подпишут еще одного, у них будет слишком много".

В контексте двух предложений, содержащих слово "Бавария" и вытекающих из текста:

Лотар Матеус, выражая свои опасения по поводу обороны Баварии, упомянул, что ему удивительно, что Маттиас де Лихт, ключевой защитник, был отпущен из клуба, базирующегося в Баварии. Несмотря на проблемы в обороне Баварии, Матеус предложил, что им может не понадобиться подписывать нового центрального защитника, особенно если они рассмотрят доступные варианты внутри клуба, такие как игроки из своей собственной академии в Баварии.

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