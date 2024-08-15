- Матч Кубка против Хоффенхайма: Кикерам "ничего не терять"

ФК "Вюрцбург" с нетерпением ждет свой ранний сезонный матч в Кубке Германии против "ТСГ 1899 Хоффенхайм". Тренер Марк Зшиеше надеется, что его команда сыграет свободно в первом раунде против команды Бундеслиги в пятницу вечером (6:00/Sky). "Это матч, где у нас нет ничего, что мы могли бы потерять", - сказал новый тренер команды региональной лиги Баварии. Зшиеше перешел в "Кickers" из "Бabelsберг 03" перед этим сезоном.

В Вюрцбурге команда и фанаты надеются повторить тот же триумф против фаворитов из Хоффенхайма, как они сделали в первом раунде кубка в 2019 году. Тогда хозяева боролись за потрясающую ничью 3:3 в дополнительное время, но в итоге проиграли в серии пенальти. Вице-капитан Даниель Хэгеле был там пять лет назад, но на этот раз он пропустит матч вместе с капитаном Петром Курцвегом из-за травмы тазобедренного сустава и разрыва ACL.

"Игроки могут измерить себя"

Зшиеше видит в этой игре возможность для своей команды проверить свои силы. "Игроки могут измерить себя. Бундеслига - это то, к чему они все стремятся. Это их мечта. Каждый может увидеть, насколько они далеко и насколько далеко мы как команда".

Баварцы могли укрепить свою уверенность в выходные, выиграв 5:0 против "СПВГ Ансбах" в лиге. Тренер надеется на подобную игру против Хоффенхайма, которую он называет "бонусной игрой". "Возможно, вы не сможете позволить себе много ошибок, не нервничайте. В противном случае, это будет наказано", - предсказал Зшиеше.

ФК "Вюрцбург" встретится с "ТСГ 1899 Хоффенхайм" в своем раннем сезонном матче Кубка Германии, в котором команда тренера Марка Зшиеше ничего не потеряет, как он ранее упомянул. Несмотря на отсутствие вице-капитана Даниеля Хэгеле и капитана Петра Курцвега из-за травм, Зшиеше видит в этом матче возможность для своей команды измерить себя против игроков Бундеслиги, которые являются их мечтой.

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