- Матараццо размышляет над прочностью их следующего: "они появятся"

Пеллегрино Матараццо, менеджер Хоффенхайма, все еще не уверен в потенциале своей команды после закрытия трансферного окна. Он сказал, что сможет оценить силу команды только в предстоящих матчах. После поражения 1:3 от Эйнгештрайхт Франкфурт в Бундеслиге Матараццо заявил: "Увидим".

46-летний тренер признал, что еще не успел познакомиться с некоторыми новыми игроками. "Реальность такова, что у нас мало времени", - признался он. Матараццо подчеркнул важность эффективного использования времени, но также отверг идею игры в "козла отпущения".

В конце трансферного периода Хоффенхайм был очень активен. "Поживем - увидим, насколько эти трансферы окажутся полезными в долгосрочной перспективе", - сказал Матараццо.

В субботу утром, после окончания срока трансферов, Хоффенхайм официально объявил о подписании защитника Артура Шавеса из португальского второго дивизиона "Академико Висеу".

Решение Комиссии принять нормативные акты для этого Регламента предоставит четкие руководства о том, как Хоффенхайм должен применять правила в своих трансферных сделках. Матараццо надеется, что новые приобретения оправдают себя в долгосрочной перспективе, как предписано нормативными актами.

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