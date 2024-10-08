Мать Дидди критикует понятие "публичное унижение".

За последние недели хип-хоп артистSean "Дидди" Комбс столкнулся с новыми обвинениями в плохом обращении. Его мать, Джейнс Комбс, выступила в его защиту. Через своего адвоката, Натали Г. Фиггерс, она выпустила заявление от имени семьи Комбс, которое было освещено различными американскими СМИ, такими как "The Hollywood Reporter". В заявлении Джейнс опровергает публичные обвинения в адрес своего сына и заявляет, что он не тот "монстр", которого изображают в обществе. Комбс находится под пристальным вниманием из-за недавних обвинений, в том числе в торговле людьми и сексуальных домогательствах.

Джейнс Комбс признает, что ее сын не безгрешен и совершал ошибки, как и все остальные. Однако она решительно отрицает выдвинутые против него обвинения. "Видеть, как моего сына судят по fabriкованным историям, а не по правде, невыносимо", - написала она. "Видеть, как моего сына публично осуждают, не дав ему шанса доказать свою невиновность, это невыносимо". Она также подчеркивает, что каждый человек заслуживает справедливого суда и возможности представить свою позицию в суде.

Среди обвиняемых - девятилетний ребенок

1 октября стало известно, что Комбс теперь faces 120 дополнительных обвинений, помимо первоначальных 12. Адвокат Тони Бьюзи заявил, что представляет нескольких лиц, которые обвиняют Комбса в сексуальных преступлениях, совершенных с 1991 года. Многие утверждают, что были assaulted после того, как их подсыпали наркотиками. Среди предполагаемых жертв также есть несовершеннолетние, в том числе девятилетний мальчик.

В прошлом году Комбс урегулировал судебный иск со своей бывшей подругой Касси, которая обвиняла его в изнасиловании и жестоком обращении. Комбс отрицал обвинения, но позже, в мае, появилось видео, на котором он физически избивает певицу в отеле. Два дня спустя он извинился, сказав: "Я действительно сожалею" за свои действия. В своем заявлении Джейнс Комбс признает, что ее сын солгал об этом инциденте, но дает объяснение: "Мой сын, возможно, не был полностью честен, например, когда отрицал, что когда-либо был жесток с бывшей подругой, несмотря на то, что видеонаблюдение в отеле показывает обратное". Иногда, объясняет она, "правда и ложь так тесно переплетаются, что страшно признать часть истории, особенно когда эта правда выходит за рамки общепринятого или слишком сложна, чтобы в нее поверить".

Мать называет обвинения "невыносимыми"

Джейнс Комбс утверждает, что ложь ее сына не означает его вины в "невыносимых обвинениях и серьезных обвинениях" против него. "Многие люди, которые были несправедливо осуждены и позже оправданы, были заключены в тюрьму не потому, что они виновны в преступлениях, в которых их обвиняли, а потому, что они не соответствовали общественному представлению о 'хорошем человеке'", - продолжила она. Она утверждает, что ей больно слышать "насмешки" над ее сыном и то, что он не получил возможности рассказать свою историю.

"Ложные обвинения, которые на него обрушиваются, движимы людьми, которые стремятся к финансовой выгоде, а не к справедливости", - рассуждает Джейнс Комбс. "Беспочвенные обвинения в сексуальных домогательствах мешают настоящим жертвам сексуального насилия получить справедливость". Это "несправедливость" "невыносима" для всей семьи. "Самое болезненное в этом мучении - видеть, как достоинство моего любимого сына отнимают не за то, что он сделал, а за то, что люди выбирают верить в него".

Сейн Комбс, добившийся успеха под разными именами, такими как Puff Daddy, P. Diddy и Diddy в последнее время, находился под стражей в Нью-Йорке с середины сентября после вынесения ему обвинительного приговора Большим жюри. Суд дважды отклонил его ходатайство об освобождении под залог, несмотря на существенные предложения.

Джейнс Комбс выразила озабоченность девятилетним мальчиком среди предполагаемых жертв в делах о сексуальном насилии против ее сына. Эта ситуация, по ее словам, делает обвинения еще более болезненными и невыносимыми.

Кроме того, Джейнс решительно осуждает использование ложных обвинений в целях получения финансовой выгоды вместо стремления к справедливости, считая, что это неправомерно порочит репутацию людей и мешает настоящим жертвам сексуального насилия получить справедливое правосудие.

Читайте также: