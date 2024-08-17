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Массовый отъезд богатых людей: сможет ли Европа сохранить свою богатую элиту?

Усиление налогового регулирования побуждает обеспеченных европейцев переехать в страны с Reduced tax rates, такие как Швейцария, Кипр и Malta. Однако они сталкиваются с конкуренцией со стороны Эмиратов, которые также претендуют на обеспеченное население эмигрантов.

 and  Hanna Hofmann
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В городе Дубае нет обязательства для жителей передавать подоходный или спекулятивный доход.
В городе Дубае нет обязательства для жителей передавать подоходный или спекулятивный доход.

- Массовый отъезд богатых людей: сможет ли Европа сохранить свою богатую элиту?

Конкурс среди стран с низкими налогами за привлечение состоятельных экспатриантов набирает обороты. В то время как Великобритания отменила налоговую льготу, пользующуюся популярностью у иностранцев, другие страны продолжают ухаживать за миллионерами и миллиардерами.

В частности, Кипр, Греция, Италия, Мальта, Португалия и Испания дают жесткую конкуренцию Швейцарии, традиционному налоговому убежищу. Однако Объединенные Арабские Эмираты вышли на первое место как популярное направление для многих.

Европа продолжает предлагать привлекательные налоговые политики

Лагерное правительство, пришедшее к власти в июле в Великобритании, отменило налоговый режим, в основном выгодный состоятельным иностранцам. Правило "Non-Dom", действующее с 1799 года, освобождало доход, полученный в Великобритании, от налогообложения. Изначально предназначенное для помощи аристократам в уклонении от налогов на их зарубежную недвижимость, это правило теперь распространяется на глобальный доход. Существуют временные послабления для новых приезжих, но британская "Финансиальная газета" сообщает о всплеске эмиграции после изменений. Изменение системы налогообложения богатства и капитальных прибылей в Норвегии в 2022 году привело к медленному, но стабильному притоку сверхбогатых individuals в Швейцарию. Многие из Франции также, якобы, планируют свой уход из-за возможного роста левого коалиционного правительства и увеличения налогообложения богатства.

Состоятельные individuals стремятся снизить свои расходы за счет эмиграции. Привлекательное налогообложение является решающим фактором для состоятельных иностранцев, которые потребляют значительно больше, чем средний местный гражданин.

Швейцария лидирует в предложении персональных налоговых соглашений с местными властями для состоятельных individuals. Но Кипр и Мальта также предлагают освобождение от налога на иностранные дивиденды. Греция и Италия имеют максимальные фиксированные налоговые ставки в размере 100 000 евро и 200 000 евро в год соответственно. Италия недавно увеличила годовую фиксированную ставку налогов на иностранный доход для новых жителей, чтобы утихомирить местные настроения по поводу льгот.

Экспатрианты-миллионеры и миллиардеры все чаще покидают страны

Тем не менее, это изменение было встречено критикой, так как состоятельные экспаты ценят стабильность выше всего - политическую, экономическую и налоговую. Эксперты связывают недавнюю тенденцию эмиграции с растущей глобальной финансовой неопределенностью, которая требует от individuals защиты своего богатства.

Паскаль Сен-Аман, бывший глава налогового департамента ОЭСР, сказал "Финансовой газете", что люди раньше держали свое богатство в офшорных зонах, проживая в собственной стране. Однако конец банковской тайны и обмен информацией привели к тому, что individuals покидали страны, если они хотели избежать уплаты налогов там.

Энтони Ричардсон, адвокат из Church Court Chambers в Лондоне, говорит, что растет тенденция миллионеров и миллиардеров покидать Великобританию и другие страны из-за финансового кризиса, вызванного пандемией. "Они боятся, что их богатство может быть воспринято как легко доступные наличные", - добавил он.

В результате сверхбогатые европейцы все чаще выбирают Объединенные Арабские Эмираты, особенно Дубай, согласно опросам Henley & Partners, консалтинговой фирмы по инвестиционной миграции. Дубай не взимает никаких налогов на доходы и капитал с individuals.

Отмена правила "Non-Dom" в Великобритании привела к всплеску эмиграции, так как состоятельные individuals стремятся снизить свои расходы за счет эмиграции из-за привлекательного налогообложения. Европа продолжает предлагать привлекательные налоговые политики для состоятельных экспатриантов, с такими странами, как Кипр, Мальта, Греция, Италия, Португалия и Испания, дающими Швейцарии конкуренцию.

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