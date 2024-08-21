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Массовое вторжение каштановых мотыльков в берлинские каштановые деревья

Деревья каштаны Берлина преждевременно сбрасывают листву в разгар лета. Виновата - каштановая моль. Почти каждое дерево в городе пострадало.

 and  Elizabeth Wells
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- Массовое вторжение каштановых мотыльков в берлинские каштановые деревья

Опадение листьев на городских улицах: Жук-минер каштановый оставил свой след на конских каштанах Берлина. Эксперт по природе города Дерк Элерт рассказал Дойче Прессе, что почти все деревья пострадали. Кажется, что в этом году хуже, чем когда-либо, но это не так. Из-за тепла и засухи жуки ускоряют свой жизненный цикл на две-три недели, объяснил Элерт.

Личинки питаются листьями, что puts the trees under strain. "Каштановые деревья не умирают от заражения жуком-минером," говорит Элерт. Однако если деревья уже ослаблены другими факторами, они могут умереть после заражения.

Собирайте осенние листья и устанавливайте скворечники

Элерт подчеркивает важность непрерывного удаления листьев до весны, чтобы контролировать заражение. Новое поколение также обитает в опавших листьях и мигрирует на дерево после вылупления. "Чем меньше яиц и личинок в листьях, тем меньше дерево будет пострадать следующей весной," отмечает Элерт. Еще один естественный метод борьбы с жуком - скворечники. Птицы поедают жуков. В некоторых случаях также могут быть эффективны ловушки с феромонами, согласно Элertu.

По данным Отдела защиты растений, жук-минер каштановый был впервые замечен в Берлине в 1997 году и присутствует во всем городе с 2002 года. Он родом из Балкан. Заражение жуком-минером каштановым приводит к образованию "мин" на листьях, которые сначала выглядят светло-зелеными, а затем становятся коричневыми, скручиваются и опадают раньше времени.

Дойче Прессе поделилась советами Дерка Элерта по контролю заражения жуком-минером каштановым, предлагая удалять листья до весны. Элерт также упомянул, что скворечники могут помочь уменьшить популяцию жука, так как птицы являются естественными хищниками жука-минера каштанового.

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