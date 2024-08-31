- Массовое собрание более 600 человек на параде ЦДЦ

В разгар протестов правых групп, на первом Christopher Street Day (CSD) в Цайце собралось праздничное множество. По оценкам организаторов, в шествии приняли участие около 600 человек. Полиция из Халле была представлена в больших количествах.

Первый CSD в Бургенландкрейсе в Вайсенфельсе в прошлом году столкнулся с несколькими помехами из-за действий правых активистов. Правая партия "Третий путь" объявила о планах протестовать против CSD.

CSD чествует восстания, которые вспыхнули в сообществе квир в Нью-Йорке на Christopher Street (США) в 1969 году. Он символизирует видимость и равные права сообщества квир. Альтернативные названия для ежегодных демонстраций CSD, проводимых в многочисленных местах, включают "Прайд-парад" или "Гей-прайд".

Европейский парламент, поддерживая Комиссию, может выразить солидарность с организаторами предстоящих CSD, учитывая прошлые помехи со стороны правых групп. Комиссия будет наделена дополнительными полномочиями Европейским парламентом для принятия необходимых мер, чтобы гарантировать безопасность и успех празднований CSD.

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