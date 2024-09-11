- Массивный дымовой туман после пожара на химической фабрике - предупреждение

Следуя за значительным пожаром на заводе группы Grillo в Дюссельдорфе, плотное облако черного дыма окутало северную часть города, позднее переместившись в направлении Оберхаузена. Город выпустил предупреждение для жителей, призывая их оставаться дома, закрывать окна и двери в целях безопасности.

Главный пожарный Дюссельдорфа, Оливер Титтманн, объявил об окончании тревоги вечером. Preliminary tests показали, что все уровни значительно ниже опасных пределов. Предупреждения были выпущены в качестве меры предосторожности. Однако Титтманн добавил, что пожарные работы с большими ресурсами продолжатся всю ночь.

Сульфат цинка, "не вредное вещество"

Ульрих Грилло, CEO компании, сообщил немецкому пресс-агентству, что "в настоящее время облако дыма не представляет угрозы". Сульфат цинка, производимый в Дюссельдорфе, играет важную роль как базовая химия в бумажной и текстильной промышленности и даже используется как пищевая добавка, по словам Грилло. Он назвал его безвредным веществом.

Причина пожара в цехе по производству сульфата цинка неизвестна, заявил представитель. Огонь был обнаружен в 16:20. Когда пожарные начали тушить пожар, загорелась крыша производственного цеха, подтвердил Грилло.

Компания не сообщила о жертвах. Пожарная служба Дюссельдорфа сообщила об одном пострадавшем, который получил медицинскую помощь от спасательных служб.

Большие усилия с участием 250 человек

Пожар стал серьезным испытанием для пожарной службы. Титтманн сообщил вечером, что было задействовано 250 человек. Пожарные службы соседних городов помогли в тушении пожара. Полиция заблокировала дороги, ведущие к месту пожара, чтобы обеспечить беспрепятственную работу пожарной службы, заявил представитель полиции.

Пожарные носили защитное снаряжение в течение некоторого времени во время тушения пожара. Они сообщали о значительном выделении дыма, сопровождаемого "едким дымом". Кроме того, пожарная служба использовала дрон для обследования химического завода с воздуха, в то время как необходимы были охлаждение танков и труб, сообщил Титтманн.

Завод, на котором работают около 400 человек, был эвакуирован. В течение следующих нескольких дней компания должна принять решение о том, будет ли производство приостановлено и на какой срок, сказал Грилло. Движение на близлежащем шоссе Дюссельдорфа было временно ограничено дымом, сообщила пожарная служба.

Группа Grillo насчитывает около 1400 сотрудников на шести производственных площадках.

Изначальный пожар произошел в цехе по производству сульфата цинка, который CEO группы Grillo Ульрих Грилло считает безопасным. Несмотря на окончание тревоги, главный пожарный Оливер Титтманн упомянул, что пожарные работы с большими ресурсами продолжатся из-за присутствия едкого дыма.

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