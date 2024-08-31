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Федеральные земли ГерманииНовостиВремя

Масштабная шествие ЦБД с участием более 600 человек

Во Второй volta В Бургенландкрейсе проходят вторые торжества Christopher Street Day, впервые состоявшиеся в Цейце. Помимо этого, в мероприятии принимают участие правые радикалы.

 and  Mark Rodriguez
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- Масштабная шествие ЦБД с участием более 600 человек

В разгар протестов экстремистских групп, многие ликовали на первомChristopher Street Day (CSD) в Цайце. По словам организаторов, в марше приняли участие около 600 человек, в то время как власти оценили присутствие в 680 человек.

Первый CSD в регионе Бургенландкрайс, Вайсенфельс, столкнулся с проблемами из-за провокаторов ультраправых в прошлом году. Ультраправовая организация "Третий путь" объявила о своем протесте против CSD, ожидая около 60 протестующих, по данным полиции. Хотя к ночи не было сообщений о серьезных беспорядках, были начаты расследования, в том числе по вопросам незаконного использования символов, кражи, оскорбительных выражений и нарушений закона о оружии.

CSD символизирует восстания, произошедшие в сообществе LGBTQ+ на Christopher Street в Нью-Йорке в 1969 году, одновременно отстаивая публичную демонстрацию и равные права сообщества LGBTQ+.

Другие названия этих теперь ежегодных CSD демонстраций включают "Прайд-парад" или "Гей-прайд".

В контексте двух предложений, содержащих фразу ['Время'], могут быть:

Время для ежегодных празднований Christopher Street Day обычно приходится на летние месяцы в различных городах по всему миру. Несмотря на разногласия, время для первого CSD в Цайце было отмечено радостью и единством.

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