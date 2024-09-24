Масштабная инициатива Джанни Инфантино сталкивается с многочисленными проблемами

FIFA создаёт ажиотаж, эксперты выражают опасения - и неопределённость сохраняется: Грядущий Клубный чемпионат мира, который должен состояться через девять месяцев, остаётся загадкой с множеством потенциальных конфликтов. Несмотря на недавние похвалы CEO BVB Ханса-Йоахима Ватцека, называющего его гарантированным успехом, турнир всё ещё полон нерешённых вопросов: где он пройдёт? Откуда возьмутся обещанные миллионы для клубов? И можно ли игнорировать жалобы многих игроков, в том числе угрозы забастовок?

Президент FIFA Джанни Инфантино продолжает продвигать свой проект стоимостью в миллиард долларов, называя его "великим успехом" уже несколько месяцев. Но хайп вокруг турнира не скрывает тот факт, что вокруг него ещё много неясностей, в том числе место проведения, источники финансирования и возможное игнорирование жалоб игроков.

Хотя по многим вопросам ещё предстоит разобраться, одно ясно точно: в новом Клубном чемпионате мира примут участие 32 команды из Африки, Азии, Европы, Америки и Океании, в том числе Бавария Мюнхен и Боруссия Дортмунд. Турнир запланирован на период с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Уже представлен логотип и "Free from Desire" в качестве официального гимна.

Права на трансляцию и спонсорство всё ещё под вопросом

Тем не менее, другие детали остаются неясными. Распределение прав на трансляцию, значительный источник доходов, ещё не завершено. Согласно английским отчётам, Инфантино недавно представил преимущества соревнования потенциальным телевизионным станциям после провала сделки с Apple TV. Спонсоры также ещё не объявлены, при этом Саудовская Аравия, принимающая страна чемпионата мира 2034 года, может стать финансовым спонсором при определённых условиях. FIFA отказалась комментировать этот вопрос из-за коммерческой тайны.

Недавно "Гардиан" сообщала, что в этом неделе будут представлены восемь стадионов. Возможные места включают Пасадену, Сиэтл, Атланту, Орландо, Майами, Филадельфию и два стадиона в Нью-Джерси. Однако участие клубов, таких как Окленд Сити и Аль-Хиляль, создаёт риск пустых мест на больших стадионах, делая поиск подходящих арен более сложным, особенно во время Золотого кубка на западном побережье США.

Ватцек остаётся оптимистичным

Несмотря на трудности, Ватцек остаётся оптимистичным по поводу турнира, считая его "очевидным" и "просто разумным". Инфантино разделяет мнение Ватцека, видя расширенный Клубный чемпионат мира как "важное развитие" футбола и турнир, который навсегда займёт своё место в футбольном календаре. Тем не менее, перед этим ещё предстоит преодолеть множество трудностей.

Разногласия между профсоюзом игроков FIFPro и лигами, а также мировой ассоциацией обострились, вызвав опасения по поводу "переполненного графика", представляющего "риск для здоровья игроков". В результате лиги и игроки сейчас подают в суд на Клубный чемпионат мира, а в некоторых местах даже рассматривают возможность забастовок.

Тем не менее, фанаты продолжают с нетерпением ждать турнира. FIFA также объявила, что расширенный Клубный чемпионат мира будет включать больше команд, что, возможно, сделает турнир более включительным и захватывающим для болельщиков по всему миру. По мере приближения события ожидания растут, и FIFA усердно работает над тем, чтобы турнир оправдал свой потенциал.

Продвижение президентом FIFA нового Клубного чемпионата мира, несмотря на многочисленные неопределённости, свидетельствует о вере организации в успех турнира. Тем не менее, вопрос о правах на трансляцию и спонсорстве всё ещё спорный, и ведутся переговоры с потенциальными партнёрами, такими как Саудовская Аравия.

Несмотря на судебные вызовы со стороны лиг и игроков, FIFA остаётся оптимистичной по поводу энтузиазма фанатов в отношении расширенного Клубного чемпионата мира. Увеличение числа участвующих команд, как ожидается, сделает турнир более включительным и захватывающим, ещё больше подогревая интерес к событию.

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