Маски распадаются, структуры эго ломаются

Драма, слезы и два смелых ухода: джунгли в кризисном режиме на 14-й день. Эрик внезапно покидает лагерь и добавляет финальный захватывающий поворот. Единственное, что бросает положительный свет: Гигги! Влюбленный раскрывает свой хитрый план знакомств!

Напряжение высоко! Или, как выражаются участники, "маски спадают". Все показывают свои настоящие лица. День начался так приятно. Кадер продемонстрировала свои способности гадалки, прочитала ладони своих товарищей по лагерю и предсказала: Гигги станет отцом четверых детей, а Георгина скоро встретит международного предпринимателя, который "увезет ее". Все наслаждались ярким солнцем и слушали истории о героических деяниях и тайнах жизни от своих "братьев и сестер".

Если бы только Мола мог представить свои отчеты о проектах немного мягче! Герр Адебиси, хвастун, "занят до конца года". Он "ложится, поет и скачет" и даже умудряется сесть на АИДА - какая абсурдная, избалованная жизнь!

То, что Торстен, главный соперник лагеря, был изгнан накануне, теперь воспринимается большинством как благословение. Ведь шанс взойти на трон стал немного ближе. Но и то, что все может быть потеряно в мгновение ока, теперь понятно каждому.

Истинные герои не убегают

Внезапно участники сталкиваются с новой задачей. Их задание: проголосовать. Воздержаться от голосования - тоже вариант. Конечно, настоящие герои не используют такие трусливые тактики, чтобы ослабить своих главных соперников. Дanni и Елена выбирают Эрика - также известного как "Джулия 2.0".

Он воспринимает эти выборы как "подлые" и "коварные", но не может повлиять на решение. Утром, когда он должен покинуть лагерь, ему разрешается сделать последнюю просьбу. "Эрик, две женщины войдут в испытание сегодня. Кого ты выбираешь?"

Изгнанник назначает Георгину и Елену, несмотря на непоколебимую уверенность Дanni, что это будет она. Недавние трения между Эриком и Дanni возникли, когда он назвал ее "крысой", живущей в "роскоши", хотя это было не так.

В самом деле, фрау Бюхнер выразила энтузиазм по поводу "бесплатного отпуска в Лас-Вегасе" и Rolex. Но после смерти мужа ей пришлось много работать, чтобы восстановить свою жизнь. Ее существование среди едких комментариев в Интернете и непрекращающихся нападок и обвинений далек от спокойствия.

Гигант заживо похоронен

Дойдя до испытания, еще один тяжелый удар. Зоня и Ян объясняют правила Георгине и Елене. Две участницы теперь знают: только одна из них вернется в лагерь. К сожалению, испытание подземное. Елена пытается, но не может вынести "похороненной заживо" и произносит знаменитую фразу. Трясясь и плача, она выбирается из своего подземелья и позволяет Зоне обнять и утешить ее.

"Машина" может перестать бороться, но она принимает свое поражение как чемпион: "Я устранила Эрика. Теперь у меня есть пропуск обратно." Как однажды сказал знаменитый король джунглей, "Правила - это правила. Мы должны им следовать."

К сожалению, отказ Елены от испытания не дает Георгине возможности соревноваться индивидуально за команду и ужин, стремясь к высшим баллам. Поэтому она быстро возвращается в лагерь, где театральный взрыв эмоций Саarah Knappik по поводу отсутствия Миры никто не воспринимает всерьез.

14-й день заканчивается двумя "уходами". Но мы должны радоваться, потому что Гигги нежен и любит обниматься. Его последний совет для первого свидания - прыжки на батуте - мы принимаем с улыбкой. И для любой потенциальной матери "четырех детей" Гигги мы обещаем: Гигги никогда не пустит газы в постели рядом с вами. Он делает это только с "бродягами" и женщинами, которых считает не подходящими для себя.

Мы действительно благодарны, что оставшиеся участники все еще живы. В туалет случайно залетела летучая мышь, и, как учит нас Сара, их следует опасаться. "Они могут потенциально истребить человечество".

Несмотря на напряжение и драму, реалити-шоу продолжает увлекать зрителей. В джунглях ставки высоки, и каждое принятое решение, такое как голосование, может существенно повлиять на путь участников. В последнем испытании Елена не может выдержать "похороненной заживо" и отказывается, оставляя Георгину вернуться в лагерь. В то же время очаровательная тактика знакомств Гигги и необычный совет для первого свидания добавляют легкомысленного тона в напряженное реалити-шоу.

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