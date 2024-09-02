- Машиностроить эмоциональную манипуляцию через ностальгические воспоминания

Вот изображения, демонстрирующие, казалось бы, беззаботную эпоху: туристы на пляже Рюгена, уголок магазина, оживленные кафе в центре города - все явно постаревшие, предположительно снятые в 1960-х или 1970-х годах. Подпись гласит: "Хотелось бы, чтобы было так снова." Эти изображения собирают значительное внимание на платформах социальных сетей, в частности, на Facebook. Ностальгия, похоже, набирает силу, особенно среди пожилых людей.

Многие комментарии отражают воспоминания пользователей. Воспоминания о уютной кухне бабушки с плитой, более сладком вкусе Фанты в детстве и fewer материальных ценностей, но большей счастье. Похоже на идеализированное представление о прошлом, которое при ближайшем рассмотрении мало похоже на реальность. Для пользователей это служит поездкой в их собственное прошлое или подростковый возраст. Для некоторых администраторов страниц, публикующих эти изображения, это, похоже, коммерческое предприятие. Некоторые пытаются что-то продать, в то время как другие манипулируют подписчиками политически с помощью тонких намёков.

Посты о ностальгии в Facebook: ностальгия против презрения к современному обществу

На первый взгляд, страницы могут показаться безобидными. Названия вроде "Старые воспоминания", "Добрые старые времена" или "Лучшие рецепты бабушки". Они кажутся капсулой времени из прошлого века. Сцены столов, покрытых скатертями в горошек, мясные шарики на общих блюдах, желтые таксофоны у дороги. Но более внимательный взгляд на комментарии к этим постам вызывает подозрения. Речь не только о том, чтобы делиться воспоминаниями, но часто и о выражении презрения к современному обществу.

Бенджамин Крамер, профессор коммуникативных наук, специализирующийся на использовании и истории СМИ в Людвиг-Максимилиановском университете Мюнхена (ЛМУ), имеет представление об этом явлении. В интервью с stern он объясняет: "Нужно различать между ностальгированием по прошлому и извлечением политических выводов из него. Но можно также эксплуатировать эту перемену и винить иммиграцию или либеральную социальную политику в том, что у вас больше нет того, что, якобы, было когда-то".

Именно это происходит во многих комментариях к таким постам о ностальгии. Под изображением городского пейзажа 1970-х годов пользователь пишет: "Было безопаснее тогда. Все еще было чистым, и границы были закрыты! Сегодня ты уже не чувствуешь себя в безопасности, выходя на улицу, с всеми этими пришельцами." Его расистский комментарий получил множество лайков. Подобные замечания появляются под изображением бассейна, предположительно из 1980-х годов. "Было безопаснее ходить в общественные бассейны без страха быть assaulted иностранцами." Открыто ксенофобские мнения, контрастирующие с любимыми воспоминаниями о прошлом.

"Для таких постов эффективность требует определенной знакомства. Грунт должен быть заложен где-то еще. Толкования должны уже быть хорошо установлены и глубоко укоренены в аудитории, чтобы такие заявления сразу же интерпретировались определенным образом", - объясняет Крамер.

"Этот вид общения вызывает недовольство современной жизнью"

Тактика, которую правые используют годами: так называемые "кодовые сообщения". Явный смысл не обязательно должен быть выражен, потому что все знают скрытый смысл. Это было наиболее успешно использовано с песней "L'amour Toujours" от Gigi D'Agostino, которую правые приняли с лозунгом "Германия для немцев, иностранцев - вон". Сегодня достаточно просто мелодии песни, без её ненавистных текстов, чтобы передать сообщение.

Но почему такой подход работает с, казалось бы, безобидными ностальгическими изображениями?

Такой вид общения, по словам Крамера, вызывает недовольство современной жизнью. "Особенно популярный среди правых", - заявляет он, "часто он вращается вокруг традиционных гендерных или семейных ценностей. Исторические примеры взяты из искусства и архитектуры, намекая на то, что когда-то была золотая эпоха Запада, которая теперь в упадке".

Однако сам по себе романтизм прошлого не генерирует политический капитал, считает Крамер. Ностальгия может вызвать чувство эйфории и единства, но она не вдохновляет на политическую активность. "Требуется кризис, чувство чрезвычайной ситуации, чтобы побудить людей к политической активности и голосованию. Должен быть воспринятый риск".

И этот воспринятый риск создавался правыми годами. Будь то беженцы, коррумпированные элиты или тепловые насосы. В этом нарративе ясно: некоторые пытаются что-то отнять у "простого человека" и подчинить его.

Но за этими страхами, отмечает Крамер, лежит более глубокая озабоченность: "В конечном счете, речь идет о признании. Стоит ли собственная жизнь или идентичность чего-то?" В настоящее время партии, подобные AfD, используют эти вопросы об идентичности для кампании. Например, когда лидер земли Тюрингии Бьорн Хёкке позирует на старом восточногерманском мотоцикле с лозунгом "Симсон вместо cargo bike".

Но это не ново, подчеркивает Крамер: "Вы можете найти подобные обещания признания во всех типах политических идеологий. Даже в бывших социал-демократических или социалистических политиках. Там речь шла о создании лучшего общества и признании идентичности рабочих и их образа жизни".

Многие воспоминания о прошлом часто идеализируются в retrospect, кажутся более сияющими, чем они были на самом деле. Некоторые замечания под постами о ностальгии отражают эту точку зрения. Один человек сказал: "Всегда эта ностальгия... Вы бы не продержались и минуты в этом современном мире. Незаправленный бензин, физические дисциплины в школах и абсолютно никакого комфорта. Воспоминания могут быть очаровательными. Эпоха, однако, определённо не была".

Пользователи часто ностальгируют по простым временам в своих комментариях, вспоминая вкус Фанты в детстве или уютную кухню бабушки. Такие ностальгические воспоминания служат убежищем от современных общественных проблем для многих пользователей. Однако некоторые комментарии также выражают презрение к современному обществу, часто выражая желание вернуться в прошлое, которое никогда не существовало на самом деле. Например, один пользователь комментирует: "Было безопаснее тогда. Все еще было чистым, и границы были закрыты!"

Романтизация прошлого и ее использование в качестве критики современного общества - тактика, часто используемая ультраправыми. По словам профессора коммуникативных наук Бенджамина Крамера, такое общение вызывает недовольство нынешней жизнью и особенно популярно среди Новой правой, часто вращающейся вокруг традиционных гендерных или семейных ценностей. Однако Крамер подчеркивает, что романтизация прошлого сама по себе не генерирует политический капитал. Для этого требуется воспринимаемая угроза, чтобы побудить людей участвовать в политике и голосовать.

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