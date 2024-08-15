- Машина врезалась в дерево, водитель погиб.

Водитель погиб в результате ДТП во время сильной грозы в районе Гармиш-Партенкирхен. 86-летний мужчина за рулем своей машины ехал из Грасванга в Этталь вечером в среду, когда по неизвестным причинам его автомобиль выехал на обочину, столкнулся с деревом, перевернулся и остановился в поле. Спасатели освободили водителя из машины, но врач скорой помощи только констатировал его смерть.

"В районе происшествия шла сильная грозовая активность с проливным дождем в момент аварии", - сообщили в полиции. Влияние погодных условий на аварию пока не установлено.

Полиция прибыла на место происшествия для расследования обстоятельств смертельного ДТП. Несмотря на усилия, им не удалось установить, повлияли ли сильные погодные условия на потерю контроля над автомобилем.

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