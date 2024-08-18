- Машина переворачивается и заканчивается на трассе.

В районе Шеллернталя, в округе Хильдесхайм, автомобиль перевернулся на железнодорожных путях. Инцидент произошел около полудня, когда машина занесло на мокрой дороге и она потеряла управление. Автомобиль протаранил постовую сигнализации на переезде, пробила шумозащитное ограждение, перевернулась и в итоге оказалась на крыше на путях.

Двое человек успешно выбрались из обломков и поговорили с сотрудниками экстренных служб, прежде чем уйти пешком. Движение поездов в этом районе было немедленно остановлено, и высокоскоростной поезд ICE чудом остановился всего в нескольких метрах от места аварии.

Позже на место происшествия явился мужчина, утверждавший, что он водитель перевернувшегося автомобиля. Однако полиция сомневается в его словах.

Железнодорожное полотно было закрыто в течение примерно двух часов. По данным властей, ущерб железнодорожной инфраструктуре составил около 15 000 евро, а автомобиль, по оценкам, получил ущерб на сумму около 10 000 евро. Поиски двух человек, находившихся в автомобиле, продолжаются. Работы по уборке привели к значительным перебоям tanto в железнодорожном, как и в дорожном движении.

Несмотря на то, что автомобиль перевернулся на крышу, водитель утверждал, что находился внутри него. Авария привела к значительным повреждениям автомобиля, оцененным в 10 000 евро.

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