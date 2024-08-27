Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостибизнес

Мартину приказано сдать все принадлежности к уникальному альбому Wu-Tang Clan.

Редким постановлением известного предпринимателя в сфере фармацевтики Мартина Шкрели, предварительно отбывшего наказание за мошенничество, велено передать все версии якобы ценного единственного альбома Wu-Tang Clan стоимостью в миллионы долларов. Судья также запретил Шкрели коммерциализировать...

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Мартин Шкрели, ранее возглавлявший фармацевтическую компанию Turing Pharmaceuticals AG, покидает...
Мартин Шкрели, ранее возглавлявший фармацевтическую компанию Turing Pharmaceuticals AG, покидает суд в Нью-Йорке 4 октября 2023 года.

Мартину приказано сдать все принадлежности к уникальному альбому Wu-Tang Clan.

Судья Памела Чен из Восточного округа Нью-Йорка вынесла предварительное постановление, запрещающее Элону Шрелии владеть, использовать, распространять или продавать любой интерес, связанный с альбомом Wu-Tang Clan "Однажды в Шолине". Это включает любые связанные данные, файлы или другие содержимое альбома.

В понедельник вынесенное решение является частью продолжающегося правового спора между Шрели и PleasrDAO, коллективом энтузиастов NFT, которые приобрели альбом в 2021 и 2024 годах за $4,74 млн. Однако в июне они подали иск против Шрели из-за якобы удержания им копий альбома и намерения выпустить их публично, согласно иску.

В ответ адвокат Шрели Эдуард Палтзик заявил, что "это постановление является временной мерой, принятой судом для сохранения предполагаемого статус-кво до любого установления фактов - оно не имеет никакого отношения к окончательному исходу дела".

Wu-Tang Clan создал "Однажды в Шолине" втайне в течение шести лет, с намерением выпустить только один двухдисковый набор, без цифрового или потокового релиза. Шрели, якобы, заплатил $2 млн за альбом в 2015 году, что включало ручной никель-серебряный футляр и кожаную книгу с лирикой и сертификатом подлинности.

Альбом был задуман как "произведение искусства, которого никто еще не делал в истории (современной) музыки", по словам члена Wu-Tang Роберта "RZA" Диггса в интервью Forbes в 2014 году.

Несмотря на то, что PleasrDAO признана единственным владельцем якобы уникальной копии альбома, Шрели якобы проводил прямые трансляции, хвастаясь тем, что удерживает копии и воспроизводит фрагменты альбома, согласно иску PleasrDAO. Шрели также якобы заявил, что у него есть музыкальные файлы альбома в сообщении члену PleasrDAO в X в апреле 2024 года.

"LOL у меня есть mp3, ты дурак", - якобы написал Шрели в X.

Иск также утверждает, что Шрели заявил на подкасте в мае, что "сжег альбом и отправил его около 50 разным женщинам".

Шрели стал известен как CEO Turing Pharmaceuticals, который увеличил цену на лекарство Daraprim, используемое больными СПИДом, с $13,50 за таблетку до $750 за таблетку.

Он был обвинен и осужден за мошенничество с ценными бумагами и сговор в связи с его деятельностью в качестве CEO Retrophin (RTRX), другой биотехнологической компании, которая уволила его в 2014 году. В 2018 году он был приговорен к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере $750 000, а также к конфискации в размере $7,4 млн.

Доход от продажи "Однажды в Шолине" был использован для погашения остатка конфискации.

В понедельник вынесенное решение требует, чтобы Шрели вернул все копии альбома своему адвокату по защите к 30 августа и подписал заявление, подтверждающее это. К 30 сентября он должен подписать еще одно заявление, в котором перечисляются все копии, которые у него есть, а также имена и адреса получателей, а также прибыль, полученная от распространения.

Адвокат, представляющий PleasrDAO, Стивен Купер, описал подачу как "важную победу" в заявлении. "Мы рады, что судья Чен признала необходимость немедленных мер для предотвращения продолжающихся вредных действий мистера Шрели".

CNN связалась с Wu-Tang Clan для комментариев.

CNN's Моира Ритер и Крис Исидорор принимали участие в создании этого отчета.

Предварительное постановление судьи Чен не только запрещает Шрели продавать альбом Wu-Tang Clan, но и применяется к любым связанным с ним коммерческим сделкам.

В то время как этот правовой спор продолжается, бизнес-деятельность Шрели, связанная с альбомом "Однажды в Шолине", привлекла значительное внимание и споры.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Первая роль командующего Штатов США ляжет на плечи Камалы Харрис
Экономика

При возможных обстоятельствах Трамп может затмить Харриса из-за инфляции.

При возможных обстоятельствах Трамп может затмить Харриса из-за инфляции. Как вице-президент Камала Харрис работает под руководством президента Джо Байдена, потребители заметили существенное увеличение стоимости жизни, в том числе продовольствия, бензина и ипотечных ставок. Этот рост расходов привел многих американцев к тому, что они винят демократическую администрацию, и некоторые эксперты считают,

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Личное потребление, выступая в роли 'Джокера', имеет потенциал для стимулирования экономического...
Экономика

"Мы столкнулись с невыносимым положением, к которому мы привыкли"

"Мы столкнулись с невыносимым положением, к которому мы привыкли" CNN Бизнес: Недавно экономика Германии испытала спад. Показатели, такие как индекс Ifo для деловой уверенности и индекс GfK для потребления, также движутся вниз. Если бы вам нужно было оценить это, насколько серьезна ситуация с немецкой экономикой? Карстен Брезески: Мы

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Рыбаки выражают обеспокоенность: ветряные турбины уменьшают доступные рыболовные зоны
Экономика

Рыбаки выражают обеспокоенность: ветряные турбины уменьшают доступные рыболовные зоны

На фестивале рыбной промышленности в Гамбурге в центре внимания будущие перспективы отрасли. Она сталкивается со сложностями со всех сторон.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно