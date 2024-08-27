Мартину приказано сдать все принадлежности к уникальному альбому Wu-Tang Clan.

Судья Памела Чен из Восточного округа Нью-Йорка вынесла предварительное постановление, запрещающее Элону Шрелии владеть, использовать, распространять или продавать любой интерес, связанный с альбомом Wu-Tang Clan "Однажды в Шолине". Это включает любые связанные данные, файлы или другие содержимое альбома.

В понедельник вынесенное решение является частью продолжающегося правового спора между Шрели и PleasrDAO, коллективом энтузиастов NFT, которые приобрели альбом в 2021 и 2024 годах за $4,74 млн. Однако в июне они подали иск против Шрели из-за якобы удержания им копий альбома и намерения выпустить их публично, согласно иску.

В ответ адвокат Шрели Эдуард Палтзик заявил, что "это постановление является временной мерой, принятой судом для сохранения предполагаемого статус-кво до любого установления фактов - оно не имеет никакого отношения к окончательному исходу дела".

Wu-Tang Clan создал "Однажды в Шолине" втайне в течение шести лет, с намерением выпустить только один двухдисковый набор, без цифрового или потокового релиза. Шрели, якобы, заплатил $2 млн за альбом в 2015 году, что включало ручной никель-серебряный футляр и кожаную книгу с лирикой и сертификатом подлинности.

Альбом был задуман как "произведение искусства, которого никто еще не делал в истории (современной) музыки", по словам члена Wu-Tang Роберта "RZA" Диггса в интервью Forbes в 2014 году.

Несмотря на то, что PleasrDAO признана единственным владельцем якобы уникальной копии альбома, Шрели якобы проводил прямые трансляции, хвастаясь тем, что удерживает копии и воспроизводит фрагменты альбома, согласно иску PleasrDAO. Шрели также якобы заявил, что у него есть музыкальные файлы альбома в сообщении члену PleasrDAO в X в апреле 2024 года.

"LOL у меня есть mp3, ты дурак", - якобы написал Шрели в X.

Иск также утверждает, что Шрели заявил на подкасте в мае, что "сжег альбом и отправил его около 50 разным женщинам".

Шрели стал известен как CEO Turing Pharmaceuticals, который увеличил цену на лекарство Daraprim, используемое больными СПИДом, с $13,50 за таблетку до $750 за таблетку.

Он был обвинен и осужден за мошенничество с ценными бумагами и сговор в связи с его деятельностью в качестве CEO Retrophin (RTRX), другой биотехнологической компании, которая уволила его в 2014 году. В 2018 году он был приговорен к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере $750 000, а также к конфискации в размере $7,4 млн.

Доход от продажи "Однажды в Шолине" был использован для погашения остатка конфискации.

В понедельник вынесенное решение требует, чтобы Шрели вернул все копии альбома своему адвокату по защите к 30 августа и подписал заявление, подтверждающее это. К 30 сентября он должен подписать еще одно заявление, в котором перечисляются все копии, которые у него есть, а также имена и адреса получателей, а также прибыль, полученная от распространения.

Адвокат, представляющий PleasrDAO, Стивен Купер, описал подачу как "важную победу" в заявлении. "Мы рады, что судья Чен признала необходимость немедленных мер для предотвращения продолжающихся вредных действий мистера Шрели".

CNN связалась с Wu-Tang Clan для комментариев.

CNN's Моира Ритер и Крис Исидорор принимали участие в создании этого отчета.

Предварительное постановление судьи Чен не только запрещает Шрели продавать альбом Wu-Tang Clan, но и применяется к любым связанным с ним коммерческим сделкам.

В то время как этот правовой спор продолжается, бизнес-деятельность Шрели, связанная с альбомом "Однажды в Шолине", привлекла значительное внимание и споры.

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